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社會 社會焦點 保障人權

整包垃圾從副駕噴出竟無法可罰　網炸鍋狂譏：歡迎來苗栗國丟

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣1名黃姓男子，27日在網路社團PO出一段行車記錄器畫面，內容為前方小客車行駛在竹南鎮公義路時，副駕駛座竟向路邊丟出一大包垃圾，男子見狀直呼太不可思議，便拿影片向環保局檢舉；不料環保局竟回覆「無法推定丟廢棄物行為人是車主，不能依法告發。」男子氣炸表示，是要歡迎大家來苗栗國丟嗎？

▲黃男的行車記錄器清楚拍到前方小客車從副駕丟出一包垃圾，隨後便向環保局檢舉，竟回覆無法可罰，氣的他把影片PO上網。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲黃男的行車記錄器清楚拍到前方小客車從副駕丟出一包垃圾，隨後便向環保局檢舉，竟回覆無法可罰，氣的他把影片PO上網。（圖／記者黃孟珍翻攝）

2名網友日前分別在臉書社團《苗栗大小事》、《竹南大小事》上PO出行車記錄器影片，地點是在頭份市尖山大橋及竹南鎮公義路上，內容皆為車輛在行駛中，竟從副駕駛座丟出菸蒂和一大包垃圾；其中，目睹整包垃圾丟出的黃男，看到這狀況大吃一驚，心想在這時代竟還人會這樣做，隨後趕緊將影片擷取帶至環保局檢舉。

▲得到環保局回覆後，網友紛紛氣炸，表示真是扯爆了！（圖／翻攝自竹南大小事）

▲得到環保局回覆後，網友紛紛氣炸，表示真是扯爆了！（圖／翻攝自竹南大小事）

不料，苗栗縣環保局竟回覆，因無法推定丟廢棄物行為人是車主，所以不能依法告發。環保局秘書蔡政勳解釋，如果拍到駕駛丟出垃圾，當然可以依法開罰，但因副駕駛或乘客無法確定身分，無法直接裁罰車主，才會無法可罰。也只能呼籲民眾不要亂丟垃圾。

而網友得知此回覆後紛紛不滿表示「這樣還沒辦法檢舉，真扯」、「這樣大家都學會了，以後就開窗，從副駕駛座方向投擲出去就沒事」、「都民國幾年了？怎還有這種未教化的行為」、「還真是丟得明目張膽啊」、「我們的立法單位到底在做啥呢」。

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