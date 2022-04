俄部署「海豚軍團」保護海軍基地　防烏克蘭特種部隊潛入破壞軍艦

▲受過專門訓練的海豚很有可能是在執行「反潛水員任務」。(圖/示意圖/達志影像)

記者詹雅婷/綜合報導

依據最新衛星影像分析,俄羅斯在黑海海軍基地部署受過訓練的海豚,很有可能是在執行「反潛水員任務」,防止烏克蘭特種作戰部隊從水下潛入港口破壞軍艦,保護基地。

***BREAKING***



Evidence #Russian Navy trained dolphins deployed to entrance of Sevastopol Harbor during #Ukraine war. You heard it here first.



First found in low-resolution Sentinel 2 imagery



Thx for help from @COUPSURE and unnamed othershttps://t.co/Fhtek0CVaA