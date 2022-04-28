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臺灣社交距離App接替簡訊實聯制　中國手機恐不能用

▲▼ 簡訊實聯制,掃描QRCode,疾管家,防疫措施,COVID-19,武漢肺炎,新冠肺炎 。（圖／記者李毓康攝）

▲簡訊實聯制將退場。（圖／記者李毓康攝）

記者陳俐穎／綜合報導

簡訊實聯制正式退場，未來改用臺灣社交距離 App，不過要使用這個App，需要通過 GMS（Google Mobile Services）認證的手機，一般在台灣能購買到的手機都有通過這項認證，不過若是從中國網購等通路購買，就不具備此認證。

要使用此App，Android 系統版本需為 Android 6 以上，iPhone 則需要 iOS 12.5 或以上版本。Android 6於2015年推出，因此約5年左右的手機都能使用。

原則上，這代表4年內購買的手機，應皆可正常使用「臺灣社交距離」。但需要注意的是，若用戶的 Android 手機搭載 Android 10（含）以下的版本，需要將位置資訊的隱私功能也一併打開，否則仍會無法啟用。

iPhone 用戶部份，手機須為 iPhone 6S（含）以上機型。

臺灣社交距離 App 由衛生福利部疾病管制署與台灣人工智慧實驗室共同研發，提供臺灣地區用戶接收 COVID-19 接觸通知，並提醒收到接觸通知的用戶連繫當地衛生局，以減少傳染風險。

App採用的藍牙技術內建在 iPhone 和 Android 手機中，也代表手機若不具備 GMS（Google Mobile Services）認證，就無法使用此App，例如被美國制裁的華為手機、從中國通路取得的中國手機。不過在台灣購買的中國品牌手機則沒有問題，台灣販售的版本為通過認證的國際版機型。

「這類手機使用人數極少！」3C達人廖阿輝表示，因為若是沒有GMS認證，代表無法使用Google的一系列服務，很難在台灣使用，像是Google地圖、信箱等常用功能都無法使用，連帶也無法使用Netflix、打手游等等。

廖阿輝認為，相較之下，能不能讓所有人都願意下載這款App，會比較關鍵。

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