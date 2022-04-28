　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／為周玊蔻「嗯哼」聲挨告　顏寬恒現身北檢反控她2罪名

記者劉昌松／台北報導

前立委顏寬恒28日上午現身台北地檢署，引起不少出庭民眾好奇注目，據了解，原來顏出庭的身分是原告也是被告，因為周玉蔻指控顏的競選廣告盜用她的照片以及招牌的「嗯、哼」聲，涉嫌侵權，而顏則反控周涉嫌洩漏疫情訊息，違反《傳染病防治法》，又使相關公司股價大漲，涉違《證券交易法》。

▲▼顏寬恒到北檢告周玉蔻 。（圖／記者劉昌松攝）

▲顏寬恒現身台北地檢署，為他對周玉蔻提出告訴案出庭應訊。（圖／記者劉昌松攝）

這次北檢開庭，顏寬庭現身，周玉蔻則因疫情在家隔離中，她在27日得知顏寬恒將出庭的消息後，在臉書上po文，「笑死人，這是什麼xx行徑啊！上次姐姐出庭，他的律師跟檢察官說顏寬恒生病不能出庭！明天，姐姐依法仍然在10+7隔離中，不能出門，這小子居然發採通！事實是，顔寛恒再不出庭就要被拘提啦！怕了吧？裝什麼裝？」

▲▼顏寬恒預告到北檢，周玉蔻隔離中笑死。（圖／翻攝周玉蔻臉書）

▲周玉蔻表示上次自己出庭時，顏寬恒因為生病請假。（圖／翻攝周玉蔻臉書）

顏寬恒28日在北檢前受訪表示，「世界不是圍著周玉蔻一個人轉，今天開庭的時間是地檢署定的，我們接到通知到這邊出庭，可不可以說周玉蔻女士在開庭時間居家隔離不願出庭，是不是刻意安排不願意面對，逃避顏寬恒。」「今天周玉蔻也是同案被告，我也勸她要好好保重身體，下次出庭，記得要出庭，不然的話她同案被告也會被拘提。」

顏寬恒與周玉蔻的一連串司法戰起源於2021年，台中第二選區立委補選，當時顏代表國民黨與民進黨的林靜儀競爭唯一席位，周玉蔻頻頻爆料，包括指控顏家霸佔法拍屋，顏家曾發生「阿公菲籍女看護離奇喪命」，還指顏寬恒在當立委時，多次施壓政府標案。

最後選舉結果林靜儀勝出，但顏寬恒已委由律師對周玉蔻提出多項民刑事告訴，據了解，北檢28日開庭內容，包括顏寬恒控告周玉蔻嫌提前洩漏新冠肺炎疫情訊息，違反《傳染病防治法》，另外又預告疫苗即將到貨的訊息，使得相關公司股價大漲，則涉嫌違反《證券交易法》；周玉蔻則是控告顏寬恒在選舉時製作的競選影帶，盜用她的圖片與聲音「嗯哼」，涉及侵權。此外顏寬恒針對周玉蔻指控顏家霸佔法拍屋部分，日前已提出民事求償145萬元並要求登報道歉，正由台北地院審理中。

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

►銅纖維、銀纖維你穿過嗎？抑菌＋吸濕排汗，夏天到了快搶

ET快訊
快訊／大佳河濱公園火燒車！　計程車內1焦屍
LINE母親節限定特效來了！　3組關鍵字曝
3歲小網紅抖音爆火…爸爸被挖是偶像劇男星！　本尊認了隱婚生子
有夠敢！他戶頭剩5元買2733萬股票　違約交割慘了
快訊／衛福部：輝瑞BNT兒童疫苗「採購220萬劑」！預計本周
快篩哪裡還有？　一鍵就能查「藥局存量地圖」
快訊／衛福部估「5月5日」確診破3萬7　預測曲線圖曝光
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／大佳河濱公園火燒車！　計程車內驚見1焦屍身分待查

男酒駕還超速猛撞分隔島　車子烏龜翻人車外噴飛車外...2人受傷

不要命的外送員！瘋狂鑽縫紅燈加速衝　撞擊倒地重傷畫面曝

快訊／桃檢1人上班不適就醫採檢確診　3密切接觸者快篩陰居隔

股市菜雞有夠敢！他戶頭僅5元竟買2733萬股票　違約交割慘了

遊艇駕照一張賤賣5千元！航港局技佐賤賣駕照弊案定讞

道交條例46項新制4／30上路　紅黃線違停民眾不得拍照檢舉

疫情升溫漲價1千！　警破色情養生會館...男趴床上尷尬被逮

快訊／快篩實名制首日開賣惹怨氣　北港警26藥局現場站崗維安

純情男以為遇到真愛！慘淪人肉ATM狂吐130萬　結局讓他傷透心

高顏值宮女突圍成一圈　「時尚媽祖」優雅降駕！

太心碎！爸幫孩簽聯絡簿　女兒爆哭喊：為什麼亂塗

國台辦稱大陸死亡率低！陳時中：餓死恐比病死多

北捷車門故障大開　照樣行駛乘客怕爆

米可白離婚2年爆新歡！甜勾手逛街　大方認愛圈外男友：擔心嚇到他

豪車帥氣迴轉出停車場　下秒撞爛牆「回到原點」

8年級共鳴！骨灰級遊戲網站　點開驚呆：25年來天天更新

顏佑庭懊惱「奶昔事件」：怎麼會這麼笨！　感謝前輩留下來陪練「還特別去學洗碗」

阿伯從右側鑽縫撞騎士　被攔下辯：偶要過啊！

王子「5歲毛弟VS.5個毛弟」：都不選可以嗎　包包翻出驚人物品...他工作必帶！

快訊／大佳河濱公園火燒車！　計程車內驚見1焦屍身分待查

男酒駕還超速猛撞分隔島　車子烏龜翻人車外噴飛車外...2人受傷

不要命的外送員！瘋狂鑽縫紅燈加速衝　撞擊倒地重傷畫面曝

快訊／桃檢1人上班不適就醫採檢確診　3密切接觸者快篩陰居隔

股市菜雞有夠敢！他戶頭僅5元竟買2733萬股票　違約交割慘了

遊艇駕照一張賤賣5千元！航港局技佐賤賣駕照弊案定讞

道交條例46項新制4／30上路　紅黃線違停民眾不得拍照檢舉

疫情升溫漲價1千！　警破色情養生會館...男趴床上尷尬被逮

快訊／快篩實名制首日開賣惹怨氣　北港警26藥局現場站崗維安

純情男以為遇到真愛！慘淪人肉ATM狂吐130萬　結局讓他傷透心

爐石再登榮耀？羅傑、大頭皮闖進戰場傳奇賽決賽 頂500PING搶冠軍

快訊／大佳河濱公園火燒車！　計程車內驚見1焦屍身分待查

告別「獨臂刀王」王羽！三女兒含淚道謝　王加露：父親不是孤獨走

羅斯福路名宅「1樓廁所」遭法拍！　他曝：標到也不能獨享

民眾買不到快篩全跑到採檢站　賴香伶：企業防疫物資短缺

最神秘山林甜點店！特搜苗栗隱藏版美食　還要吃道地湯圓、米苔目

兒童疫苗QA一次看！6種人要考慮、接種後「家長可做2件事」

東森自然美樂活精油　獲比利時世界品質評鑑銀獎

哈日族等解封衝日本觀光　專家：分批慢慢買、最多買5成

找到沒刊出物件！「跟警衛聊天」他讚嘆：開價就低別人100萬

畫面曝光！十分瀑布旁男女「野外連結」　網：不去賓館怕留足跡？

社會熱門新聞

即／高雄公告酒駕累犯全名照片！首波有5人

正妹在家睡　陌生男狂敲門闖屋內　

桃園女爬虎頭山詭異失蹤　竟連走4天到新莊

快訊／「快篩實名制」上路直擊！　藥局爆人潮

戶頭僅5元竟買2733萬股票　違約交割慘了

板橋男吃牛排噎住　臉漲紅→紫黑送醫搶救中

回娘家被罵「破麻」！酗酒女踹死媽媽　下場出爐

快訊／世新大學女學生墜樓！命危搶救中

士官長開公司賣貨給部隊　左營海軍營區遭搜索

19歲軍人求歡15歲小女友　8個月後挨告性侵

彰化+99！124班停課 　解隔離744人

嘉義女大生「角力冠軍夢」碎！碰撞貨車被討500萬元

19歲女騎士雙載遭撞！卡計程車底

女大生控「洗手台硬上」　男客：我幫補妝

更多熱門

相關新聞

顏寬恒預告赴北檢　周玉蔻隔離中微笑回應

顏寬恒預告赴北檢　周玉蔻隔離中微笑回應

前立委顏寬恒和媒體人周玉蔻，因台中第二選區立委補選結下樑子，顏昨預告，將親自到台北地檢署出庭，針對他控告周玉蔻的案子接受檢察官偵訊，對此，因疫情遭隔離中的周玉蔻昨晚在臉書回應：「笑死人，這是什麼xx行徑啊！」「事實是，顏寛恒再不出庭就要被拘提啦！怕了吧？」

檢體轉陰屬正常現象　蔻姊別誤會

檢體轉陰屬正常現象　蔻姊別誤會

本土劇女星轟周玉蔻耍特權：偽陰性懂嗎

本土劇女星轟周玉蔻耍特權：偽陰性懂嗎

到府幫周玉蔻採檢　萬芳醫師挨告

到府幫周玉蔻採檢　萬芳醫師挨告

周玉蔻爆特權爭議！朱學恒酸外星邏輯

周玉蔻爆特權爭議！朱學恒酸外星邏輯

關鍵字：

顏寬恒周玉蔻北檢出庭採訪通知拘提應訊

讀者迴響

熱門新聞

鳳梨火大轟爆連千毅！警告「適可而止」：社會不是你在喬的啦

勾惡幫主首揭「真實身份」！　承諾赴約連千毅

強尼戴普法庭「ㄎㄧㄤ語錄」

基隆女確診病逝　女兒曾安撫「只是感冒」

即／高雄公告酒駕累犯全名照片！首波有5人

律師買10張台積電　讓藍心湄笑出眼淚

跳劉畊宏操「卵巢黃體爆裂」！24歲正妹2分鐘就GG

台灣「25年骨灰級網站」還活著！

10大營養素提高免疫力　台灣人最缺3樣

鳳梨深夜嗆連千毅　一句話又讓他爆氣

60歲葉蒨文「滿頭白髮」近照曝！

3歲小網紅抖音爆火…被挖出「爸爸是偶像劇男星」

6年前就挺強尼戴普！《陰屍路》女星再發聲

超強省錢小資女「1個月餐費只花170」！4年存到240萬買房

傳今日本土飆破1萬3　陳時中14:00說明

更多

最夯影音

更多
高顏值宮女突圍成一圈　「時尚媽祖」優雅降駕！

高顏值宮女突圍成一圈　「時尚媽祖」優雅降駕！
太心碎！爸幫孩簽聯絡簿　女兒爆哭喊：為什麼亂塗

太心碎！爸幫孩簽聯絡簿　女兒爆哭喊：為什麼亂塗

國台辦稱大陸死亡率低！陳時中：餓死恐比病死多

國台辦稱大陸死亡率低！陳時中：餓死恐比病死多

北捷車門故障大開　照樣行駛乘客怕爆

北捷車門故障大開　照樣行駛乘客怕爆

米可白離婚2年爆新歡！甜勾手逛街　大方認愛圈外男友：擔心嚇到他

米可白離婚2年爆新歡！甜勾手逛街　大方認愛圈外男友：擔心嚇到他

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面