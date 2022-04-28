快訊／為周玊蔻「嗯哼」聲挨告　顏寬恒現身北檢反控她2罪名

記者劉昌松／台北報導

前立委顏寬恒28日上午現身台北地檢署，引起不少出庭民眾好奇注目，據了解，原來顏出庭的身分是原告也是被告，因為周玉蔻指控顏的競選廣告盜用她的照片以及招牌的「嗯、哼」聲，涉嫌侵權，而顏則反控周涉嫌洩漏疫情訊息，違反《傳染病防治法》，又使相關公司股價大漲，涉違《證券交易法》。

▲顏寬恒現身台北地檢署，為他對周玉蔻提出告訴案出庭應訊。（圖／記者劉昌松攝）

這次北檢開庭，顏寬庭現身，周玉蔻則因疫情在家隔離中，她在27日得知顏寬恒將出庭的消息後，在臉書上po文，「笑死人，這是什麼xx行徑啊！上次姐姐出庭，他的律師跟檢察官說顏寬恒生病不能出庭！明天，姐姐依法仍然在10+7隔離中，不能出門，這小子居然發採通！事實是，顔寛恒再不出庭就要被拘提啦！怕了吧？裝什麼裝？」

▲周玉蔻表示上次自己出庭時，顏寬恒因為生病請假。（圖／翻攝周玉蔻臉書）

顏寬恒28日在北檢前受訪表示，「世界不是圍著周玉蔻一個人轉，今天開庭的時間是地檢署定的，我們接到通知到這邊出庭，可不可以說周玉蔻女士在開庭時間居家隔離不願出庭，是不是刻意安排不願意面對，逃避顏寬恒。」「今天周玉蔻也是同案被告，我也勸她要好好保重身體，下次出庭，記得要出庭，不然的話她同案被告也會被拘提。」

顏寬恒與周玉蔻的一連串司法戰起源於2021年，台中第二選區立委補選，當時顏代表國民黨與民進黨的林靜儀競爭唯一席位，周玉蔻頻頻爆料，包括指控顏家霸佔法拍屋，顏家曾發生「阿公菲籍女看護離奇喪命」，還指顏寬恒在當立委時，多次施壓政府標案。

最後選舉結果林靜儀勝出，但顏寬恒已委由律師對周玉蔻提出多項民刑事告訴，據了解，北檢28日開庭內容，包括顏寬恒控告周玉蔻嫌提前洩漏新冠肺炎疫情訊息，違反《傳染病防治法》，另外又預告疫苗即將到貨的訊息，使得相關公司股價大漲，則涉嫌違反《證券交易法》；周玉蔻則是控告顏寬恒在選舉時製作的競選影帶，盜用她的圖片與聲音「嗯哼」，涉及侵權。此外顏寬恒針對周玉蔻指控顏家霸佔法拍屋部分，日前已提出民事求償145萬元並要求登報道歉，正由台北地院審理中。