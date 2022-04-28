匈牙利不甩歐盟！　將採用俄國新支付計畫進口石油天然氣

▲匈牙利總理奧班本月3日贏得第四任期，其政府長期致力維護與俄友好關係。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

歐盟各國在俄烏開戰後團結制裁俄羅斯，包括將陸續停止從俄羅斯進口石油和天然氣；然而立場偏向與俄友好的匈牙利，外交部長西雅爾多（Peter Szijjarto）和美媒證實，匈牙利會採用俄羅斯制定的支付計畫，向俄國繼續購買天然氣和石油。

西雅爾多接受CNN採訪時表示，匈牙利有高達85%的天然氣依賴俄羅斯提供，石油也有多達65%從俄羅斯進口，「為什麼？因為基礎設施就是照這樣建造的。這不是為了好玩，這種情況不是我們選擇的。」

德國、法國等多數歐盟國家，都已先後公布政府制定的進口轉移計畫，預計短則數月、多則1至2年內，要停止從俄羅斯進口石油天然氣，轉而由其他進口來源銜接。然而位處東歐的匈牙利若要採取同樣做法，成本會明顯暴增，西雅爾多說在未來幾年內，匈牙利不可能找到其他替代來源和路徑來取代俄羅斯的供應。

根據俄國制定的支付計畫，能源進口方必須要對俄羅斯天然氣工業銀行（Gazprombank）開設2個銀行帳號，一個為外匯帳號，一個則是盧布帳號，後續的購買將會由歐元或美元支付，再由俄羅斯天然氣工業銀行換成盧布。

據了解，還有部分國家也決定採取俄國支付計畫，歐洲議會上周公布的一項文件指出，在不違反歐盟法律的情況下，按照俄國新制定的支付計畫進行付款的方式「明顯可行」。相關專家指出，俄國這項支付計畫能讓莫斯科當局在外匯制裁下，繼續進行能源交易。