德研究：輝瑞BNT疫苗可能引發自身免疫性肝炎！　症狀曝光

▲BNT疫苗是在新冠疫情中才完成「首秀」的mRNA疫苗。（圖／記者林敬旻攝）

記者張靖榕／綜合外電報導

德國最新臨床研究發現，輝瑞BNT開發的mRNA新冠疫苗，可能引發一種罕見的自身免疫性肝炎，極少數人接種該疫苗後，出現急性肝炎症狀，患者出現疲勞、噁心等症狀，有案例肝臟內免疫細胞還比一般人多出5.3倍。歐美近日通報超過160起兒童不明肝炎病例，不過已排除疫苗因素，因為發病兒童年紀過小，都尚未接種疫苗。

綜合外電報導，肝病領域的國際權威期刊《肝病學雜誌》（Journal of Hepatology），4月21日發表一項由德國慕尼黑工業大學醫學院病理研究所、德國癌症協會等機構聯合的臨床研究結果，當中披露一項案例，一名52歲男性患者此前除了甲狀腺功能退化外無其他病史，卻在接種2劑輝瑞mRNA疫苗後，都出現了急性肝炎的症狀。

該男接種第一劑輝瑞BNT疫苗10天後出現黃疸，肝功能檢查（LFT）急性混合性肝細胞／膽汁淤積性肝炎。接種後第25天，患者住院接受治療。男子在41天後接種第二劑輝瑞BNT疫苗，但接種完20天後開始出現疲勞、噁心等症狀，經過檢測發現急性混合性肝炎復發；第二劑接種完第26天，他被轉移至醫療中心接受治療。

值得注意的是，相比滅活疫苗等傳統技術疫苗，mRNA疫苗是在COVID-19疫苗大流行期間才第一次廣為施打的疫苗，全球科學界仍在研究該疫苗接種後的實際表現，以及相關可能引發的後續影響。

研究人員試圖釐清引發男子肝炎的原因，表示該名患者的症狀和自身免疫性肝炎的症狀表現一致，之後對他施以每日9毫克布地奈德（Budesonide）治療，布地奈德是具高效局部抗炎作用的糖皮質激素。治療開始幾周內，患者的肝酶水平逐漸下降，情況也開始好轉，但在布地奈德減量後肝炎又復發，恢復原量持續治療8周後，才終於恢復正常。研究表示，他們對照該名患者與一般人肝臟組織成份，發現患者肝臟內免疫細胞多出了5.3倍。

研究團隊認為，接種輝瑞BNT疫苗可能激發細胞免疫機制，引起免疫介導的肝炎，而T細胞是引發類似肝炎的關鍵細胞類型。不過相關mRNA疫苗引發的自身免疫性肝炎仍是罕見病例。

近日不明肝炎病例引起關注，世界衛生組織（WHO）此前數據指出，通英國、美國、西班牙、以色列、丹麥、愛爾蘭、荷蘭、義大利、挪威、法國、羅馬尼亞與比利時等國，都通報出現「兒童不明肝炎」，據目前了解可能是「腺病毒」所致。

相關調查仍在進行中，一些理論認為，也有可能是新冠變異株致病，或者同時感染腺病毒及新冠病毒。但是，專家目前已經排除新冠疫苗，因為英國病例都還太年幼、尚未接種。另外，A、B、C、D、E型肝炎也已經排除在致病原因之外。