女駕駛衝撞「倒車輾死」老婦人！警一查嚇到：死者是她媽

▲網友目睹李女輾壓媽媽後逃逸。（圖／翻攝微博）



記者鄒鎮宇／綜合報導

大陸遼寧省日前發生一起死亡車禍，一名37歲李姓女子在某賓館前衝撞路人，疑似來回輾壓後逃逸。警方獲報後立刻進行追補，不到1小時就將李女逮捕歸案，沒想到死者竟是李女的媽媽。

綜合陸媒報導，李女25日中午11時52分在莊河市某賓館前衝撞一名路人，甚至有人目睹李女反覆輾壓路人，嚇得立刻報警，而李女肇事後馬上開車逃逸。警方獲報後展開追捕，雙方在路上展開追逐，最後於12時40分在將軍河附近逼停李女，將其逮捕。

▲▼警方透過包圍才讓李女的車停下。（圖／翻攝微博）



沒想到，遭到輾壓的女子竟是李女的母親，送醫後不治。經查，李女去年離婚，因家庭糾紛而離家出走到賓館居住，李女母親得知後，立刻到賓館勸李女回家，雙方也在賓館門口發生爭執，李女一怒之下開車衝撞媽媽，還倒車輾過，詳細案情警方正在釐清。

許多網友看完紛紛留言，「衝動是魔鬼，害人害己」、「親再怎麼不好，也沒有一生下來將李某掐死，還是將她養大成人，李某卻用這樣的方式來回報自己的母親，真是豬狗不如」、「天地之間父母心， 竭盡心力為子女著想！有這樣的壞女兒，母親那一刻真是死不瞑目啊」、「37歲了應該過了任性的年齡，也是為人母了，怎麼做事還這麼衝動」。

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