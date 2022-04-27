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基隆女高燒12hrs「家中病死」未列確診　火化被阻家屬慟：醫院不收

▲▼基隆殯儀館火葬場。（圖／資料照／基隆市立殯葬管理所）

▲基隆陳姓女子確診身亡，結果因為未列案號、無確診證明，一度無法火化。（資料照／基隆市立殯葬管理所）

記者柯沛辰、郭世賢／基隆報導

基隆一名陳姓女子22日確診，23日發燒送醫打點滴，被醫護請回家繼續觀察，怎料隔天在家中不幸病亡，不僅無確診案號，還因行政程序延遲，一度無法火化、順利辦理後事，讓家屬悲憤不已。

據了解，陳女20日身體不適，請女兒到藥局買不到快篩試劑，21日到診所快篩陽性，隨即在診所指示下回家、打電話通報衛生局，但電話打不通，她又持續發燒，因此21日傍晚打119求救，被救護車送到醫院，進行PCR採檢，隨後領藥返家休息。

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陳女返家後服用藥物，但仍高燒不退。隔天，同住的曾男返家，得知陳女已經發燒超過12小時，體溫高達39.4℃，立刻打通報專線，但電話不通，只好轉而求助1922，由1922代為聯繫基隆市衛生局。等待衛生局電話時，曾男也致電醫院詢問，才得知陳女PCR採檢陽性確診，立刻再向119求救。

當晚6點多，基隆衛生局調派救護車將陳女送醫。不過，陳女到院後打了點滴，晚間11點半發燒症狀緩解，被通知領藥回家休息。隔天24日，曾男下午4點返家，赫見陳女已無呼吸心跳、全身冰冷，趕緊再叫救護車，但消防到場認定明顯死亡，因此未送醫，交由警方處理。

當天深夜，殯葬業者將陳女遺體送到市立殯儀館，但由於沒有確診證明，遲遲無法火化。即便家人隔天赴醫院領取死亡證明書，死因也僅記載「呼吸衰竭」，無法順利辦理後事，最後經家屬爭取、衛生單位研商，才在下午重新開立死亡證明書，將死因改為「感染新冠肺炎導致呼吸衰竭」，讓陳女順利火化。

曾男批評，陳女一直發高燒，期間症狀加重，想入院治療，但院方卻不收，只是請她回家觀察，最後陳女不幸病逝，又因行政程序缺乏確診文件，一度無法順利火化，讓他相當不滿，直呼「實在沒有公理！」

▼起初死亡證明書上的直接死因僅記載「呼吸衰竭」。（圖／民眾提供）

▲▼基隆女高燒12hrs「家中病死」未列確診　火化被阻家屬慟：醫院不收。（圖／民眾提供）

▼基隆市衛生局。（圖／記者郭世賢攝）

▲▼基隆市衛生局。（圖／記者郭世賢攝）

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