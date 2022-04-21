她和前夫吵架想不開...邊哭邊走向大海　所長脫衣下水救人

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣警察局布袋分局21日上午10點30分接獲民眾報案，表示在布袋遊艇碼頭小確幸海灘看見一名女子邊哭邊走向大海，疑似有輕生意圖，緊急報警求助。而布袋派出所所長黃豐文到達現場後見事態緊急，立即脫下身上的警察制服及裝備，僅著內衣褲下水救援，迅速將該名36歲的羅姓女子救起，羅女被救起後雖然意識清楚，但因下半身有流血狀況，在女警陪同下前往部立朴子醫院救護。

▲嘉義一名羅姓女子和前夫吵架後一時想不開，欲跳海輕生，所幸被員警及時救起。（圖／記者翁伊森翻攝）



警方初步了解，羅女於探視子女時與前夫發生口角糾紛，一時想不開欲跳海輕生，幸警方及消防等人員及時搶救，才未釀成不可挽回之憾事。

▲▼嘉義一名羅姓女子和前夫吵架後一時想不開，欲跳海輕生，所幸被員警及時救起。（圖／記者翁伊森翻攝）

布袋警分局長黃世德表示，女子情緒不穩欲輕生，人命關天，特別指派女警全程陪伴安撫，本次事件透過熱心的民眾及布袋治安、救護相關單位通力合作，迅速處置，挽救一條寶貴的生命。呼籲民眾應珍惜生命，遇有不順心之事應理性面對，再給自己一次機會。

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