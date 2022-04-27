民眾怨居隔期滿才收到隔離通知　侯友宜：不斷跟中央溝通、簡化流程

記者杜冠霖／新北報導

確診數連日破千，也讓防疫系統大塞車，有不少民眾抱怨居家隔離都快期滿卻沒收到隔離通知書，對此，新北市長侯友宜27日受訪時表示，目前全國都有碰上這個問題，因為這個流程並沒有改變，所以往往到的時間其實民眾有可能就已經解隔了，「我們也不斷的跟中央溝通，然後我們自己也不斷的去簡化流程，希望把流程更簡化。」

▲新北市長侯友宜。（圖／新北市府提供）



本土疫情仍持續延燒，其中多數案例都集中在北北基桃，4市首長每日召開記者會說明最新狀況、政策的更動，但粉專底下仍湧入大批網友抱怨，買不到快篩劑、1922電話打不通、居家隔離都快期滿卻沒收到隔離通知書。

國內目前高風險縣市為北北基桃，其中又以新北市的確診案例最多，有1萬4954例，依序為台北市8126例、桃園市6784例、基隆市3060例。4市首長陸續在疫情記者會上說明最新政策，北市喊出「以篩代隔」舒緩醫療量能，新北市則推出居家隔離3+4轉型計畫，「居家快篩+自主健康管理7天」。

有民眾反應，居家隔離5天以上，甚至已經快期滿，卻遲遲未收到隔離通知書，快篩試劑、防疫包也都沒有收到，在不確定快篩是否為陰性的情況下，不知該不該解隔離，「請檢討防疫包內容，不求豐富但快篩劑總要有吧」、「已經在家隔離5天了，什麼都沒收到，關懷包、藥品、快篩、居隔通知書，打了無數通電話，慶幸我不是獨居老人，不是無父無母的孤兒」。

也有新北民眾抱怨，目前快篩只領到2支，昨天市長說要推居隔轉型（0+7），但衛生所還是執行3+4，改來改去基層都亂了。