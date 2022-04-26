桃竹共推文化科技數位基地　首座「LED次世代虛擬攝影棚」開箱

▲5G文化科技創新論壇暨產業媒合會。（圖／藝設中心提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市副市長高安邦26日出席於和逸飯店桃園館舉辦的「5G文化科技創新論壇暨產業媒合會」表示，桃園市及新竹市獲得經濟部工業局支持，共同合作推動「時代創造、創造時代：5G桃竹波TaoChu POP計畫」，並於今日舉辦媒合會，結合桃、竹兩市的科技及人才優勢，發展數位文化內容，帶動台灣文化科技產業的創新升級。

高安邦在產業媒合會現場的企業攤位，聽取產業界5G及多媒體技術應用的最新成果，隨後也前往桃園陽光劇場，視察桃園文化科技數位基地「LED次世代虛擬攝影棚」完工情形。高副市長與桃園市吉祥物ㄚ桃一起在攝影棚內進行開箱體驗，園哥則在桃園陽光劇場戶外舞台區，兩處的影像即時傳輸至「5G文化科技創新論壇暨產業媒合會」現場，進行三地連線互動。

高安邦表示，桃園陽光劇場周圍布建5G公網與專網環境，打造為「桃竹文化科技數位基地」，並建置全國第一座「LED次世代虛擬攝影棚」，可取代傳統拍攝後製流程，除了不受外在環境影響，還可變換天候與時間，並具有LED超小點距的優勢，可避免產生一般攝影常遇到的摩爾紋，亦可結合XR延展實境（Extended Reality）特效，在有限的空間裡，拍出無限延伸的大視野影像效果。

▲虛擬攝影棚。（圖／藝設中心提供）

高安邦指出，桃園陽光劇場是台灣第一個結合5G專網和XR虛擬攝影棚的基地，未來不管是線上演出、商務會議、產品發布，都可以和世界各地進行即時互動，表演者與觀眾交流的模式將更加多元；而全新的內容產製系統，也將激發文化科技產業更大的研發與創作能量，創造出新世代觀眾的全新體驗。

文化局副局長王麗娟表示，今日「5G文化科技創新論壇暨產業媒合會」分為「通訊與雲服務」、「元宇宙創新內容」與「虛實入口」3大主題，內容包含桃竹典範廠商展覽、文化科技推動案例分享，及2場專家論壇；而桃竹雙城獲得經濟部工業局支持，今年將再針對流行音樂、科技藝術、動漫遊戲等產業投入資源進行創新應用，拓展國內智慧生活、智慧娛樂的視野與產值。此外，文化局也已訂定2022年LED 次世代虛擬攝影棚協拍計畫申請簡章，期盼能促進內容產業，讓桃園陽光劇場內的「LED 次世代虛擬攝影棚」成為新型態文化內容產製基地