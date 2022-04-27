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高雄驚見8大8小「透天毒窟」　2月大男嬰猝死內幕曝光

高雄一間「毒窟」內住了大人、小孩共16人，大人在家中吸毒，小孩從小處在毒品煙霧環繞的環境中，令承辦員警咋舌。（圖／翻攝畫面、CTWant合成）

▲高雄一間「毒窟」內住了大人、小孩共16人，大人在家中吸毒，小孩從小處在毒品煙霧環繞的環境中，令承辦員警咋舌。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、 文／CTWANT

高雄一名2月大的男嬰猝死，驗屍後竟赫然發現其體內有毒品反應，檢警入屋搜查後發現屋內有安非他命、吸食器、殘渣袋等物，還有8名幼童同住屋內。這些無辜孩童體內全被驗出有安非他命，且有體重過輕、發展遲緩現象，懷疑是長期接觸毒煙所致。

吸毒的4名大人已完成毒品勒戒，目前在等候判決，而無辜的幼童經過治療也被安排轉學至國小或幼兒園就讀，適應新的環境；社工員透露，家長們表達希望能把小孩接回去同住的想法，社政單位在評估後也傾向讓幼童們回歸家庭。

高雄地檢署表示，死亡男嬰的父母、伯父3人，毒品施用都已勒戒完畢，至於姑丈還需接受戒癮治療，目前他們都在等候法院判決；社工員說，此案例的家長們都有積極配合勒戒，孩子們的健康狀況在專業社工員的悉心照護下也有顯著改善。

大人長期在家中以燒烤方式施用毒品，導致8名孩童皆有發展遲緩、語言遲緩或體重過輕等問題。（圖／翻攝畫面）

▲大人長期在家中以燒烤方式施用毒品，導致8名孩童皆有發展遲緩、語言遲緩或體重過輕等問題。

本刊實際回到事發的「毒窟」，發現大門閉鎖、無人回應。附近鄰居表示，這一家人深居簡出，幾乎是以做零散工作維生，平常除了看到孩子上下課、大人外出買飯外，鮮少見到有人出入，去年新聞事件爆發後，大家才驚覺原來這一家有那麼多人吸毒。

回顧整起事發經過，高雄一名2月大男嬰於2020年11月間因感冒併發肺水腫送醫急救，最後搶救無效不幸猝死。高雄地檢署接獲警方報驗通知，會同法醫趕赴相驗，確認死因是因支氣管肺炎併肺水腫而死亡，初步排除他殺嫌疑；但同時卻發現嬰兒血液、尿液驗出第二級毒品甲基安非他命，檢察官任亭懷疑男嬰生前可能遭人餵毒或施用毒品，主動簽分偵辦，當即指揮前鎮警分局、婦幼警察隊共組專案小組繼續追查。

去年3月間，檢警拂曉出擊，搜索男嬰母親位於前鎮區的住家，發現竟還有8名從2歲到8歲不等的幼童在屋內，房內環境相當凌亂，且屋內空氣殘餘著毒品氣味，一股不安的念頭瞬間充斥在場人的心中。

「根本人間煉獄，讓我們做父母的看了好不捨！」承辦員警回憶，當天清晨持票入內搜索，一打開門屋內空氣就瀰漫著陣陣煙毒味，幾個小孩「一條條」躺在不到3坪的小房間地板。被驚醒後的幼童大聲哭鬧，但也有孩子幾乎沒有反應、表情呆滯，「一看就好像發展遲緩」，而且猝死男嬰的母親竟又懷孕了，令人匪夷所思。

大人在家中施用毒品，導致3個家庭的8名孩童，其中1人有中度自閉症，另2名幼童則是語言情緒發展遲緩。（圖／資料畫面）

▲大人在家中施用毒品，導致3個家庭的8名孩童，其中1人有中度自閉症，另2名幼童則是語言情緒發展遲緩。

檢警清查，這間3樓透天厝「毒窟」內，共住了死嬰母親26歲周女與先生27歲呂男，以及先生的父母、叔叔、哥哥、姊姊、姊夫，共8名大人，以及周女所生2童（當時肚中還有4月胎）、大姑所生5童、大哥所生1童，共8名大人、8名小孩同住。其中周女夫妻、先生的哥哥、先生的姊夫，共4名大人有在吸毒。

警方在屋內共找到安非他命2包、吸食器2組及電子磅秤1台，檢調發現，毒品放置在隨手可取得處，大人長期在家中以燒烤方式施用毒品，孩子從小就生長在毒品煙霧環繞的環境中。周女也坦承曾在懷孕期間持續吸毒，且4名長輩為免吸毒被發現，完全不顧孩童在房內玩耍，把門窗緊閉，讓小孩陪著吸毒煙。

警方趕緊通報社會局到場，將8名兒童帶到醫院檢查、進行身心評估後緊急安置，經醫師診斷評估後，這些孩子皆有發展遲緩、語言遲緩或體重過輕等問題，其中一名幼童送醫後鑑定有中度自閉症，另2名幼童則有語言情緒發展遲緩。

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