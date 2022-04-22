快訊／高雄+113首度破百！阿妹演唱會再+6　娛樂圈疫火復燃

▲高雄市長陳其邁召開防疫記者會說明最新疫情狀況。（圖／高雄市政府）

記者賴文萱／高雄報導

國內疫情大爆發，今日新增本土個案3766例，其中，高雄個案首度衝破百例。高雄市長陳其邁召開疫情記者會說明，今天高雄新增113例本土個案，隔離期間陰轉陽22例，外縣市旅遊史25例，特定娛樂場所5例，密切接觸者61例，其中，11例個案來自台北，有6例都曾參加過小巨蛋演唱會。





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▲高雄4/22疫情概況。（圖／高雄市政府）

陳其邁指出，目前高雄疫情來源跟風險都可以釐清，主要是外縣市旅遊史風險依然存在，回來後滲漏到家庭、職場。外縣市旅遊史25例中，有11例來自台北，其中6例曾參加阿妹小巨蛋演唱會，5例則是跟明顯確診者個案接觸過。另外，包含台中、彰化、新北、台南、屏東等地，也有零星個案。

特定娛樂場所部分，羅馬帝國商務酒店出現2例，根據調查，這2位個案是在社區跟某特定確診個案接觸，屬於社區接觸造成風險，進而造成職場上影響，如果再晚一點，也可能造成娛樂場所連鎖反應，這部分會密切監控。

另外，彩虹林小吃部2位確診者，為居隔對象陰轉陽。至於168商務酒店新增的1確診個案，目前還在疫調中，會鎖定他的密切接觸者。

▲高雄4/22確診概況。（圖／高雄市衛生局提供）

因應國內疫情進入社區流行階段，指揮中心今也宣布，為防範疾病於醫療機構傳播、保全醫療量能，即日（4月22日）起調整醫院探病管制措施，包含台北市、新北市、基隆市、桃園市、高雄市、花蓮縣醫院，除例外情形外，暫停探病。