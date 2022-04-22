快訊／7補習班爆確診燒進校園！「高雄版停課標準」曝　幼兒園最嚴

▲高雄市長陳其邁說明最新疫情狀況。（圖／高雄市政府提供）

記者賴文萱／高雄報導

國內疫情大爆發，高雄個案首度衝破百例，增加113例個案，在今日公布足跡中，高雄有7家補習班爆出確診足跡，疫情也隨著確診者燒入校園。台北市今天宣布將進行全市國高中學校「全年級線上教學」的擴大演練，下周免到校上課，改採遠距教學，高雄是否跟進？市長陳其邁表示，會視疫情調整，不過，高雄幼兒園部分，假如2-3人無法釐清感染源，就會要求幼兒園停課。





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▲▼高雄7家補習班爆確診，環保局緊急清消。（圖／高雄市環保局提供）

根據衛生局統計，4/22高雄市校園停課情形，有2間學校全校停課，停課班級數達74班，居家隔離人數為2348人，自主健康管理人數為2789人。

▼高雄公布4/22足跡圖。（圖／高雄市政府）

今日公布足跡中，有7家高雄補習班中鏢，包含私立冠南文理短期補習班、肯塔基美語鳳山直營校、華瑋文理補習班、布穀鳥外語短期補習班、崇永文理短期補習班、普羅英語補習班。

衛生局指出，崇永文理短期補習班、普羅英語補習班部分，指標個案39923同時都有上課，造成高雄某國小4人感染，屬同一國小同一年級，但不同班級各有1-2位確診個案。

▲高雄補教師「打滿3劑」才能入班。（圖／高雄市政府）

衛生局表示，過去在疫調無法落實情況下，會以為是散發性學校問題，但經疫調之後，發現是指標個案造成的風險，因此僅針對個案發生班級進行防疫處置。另也提醒，補習班環境空間相對狹小，除了呼籲相關人員要接種3劑疫苗外，課堂教室清消、落實戴口罩也要落實做到。

至於台北將進行全市國高中學校「全年級線上教學」的擴大演練，下周免到校上課，改採遠距教學。對此陳其邁表示，各縣市很多校園感染，但高雄狀況還是零星個案，會密切觀察校園疾病流行狀況。

他說，台北、新北社區不明感染源，所以風險比較高，高雄部分會視疫情來做調整。一般匡列原則，會依照國小、國中、高中來看，單一個案會匡列該班級，幼兒園部分會更積極來做防疫停課標準，假如2-3人無法釐清風險，就會要求幼兒園停課。

▲高雄4/22疫情概況。（圖／高雄市政府）