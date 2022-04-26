高雄「繼續公布足跡」　陳其邁：高風險地點照樣公告

▲高雄市長陳其邁。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

指揮中心指揮官陳時中昨日宣布，縣市首長與專家均同意簡化疫調與將居隔改為「3+4」大方向，即日起確診者足跡原則上也不再公布。不過，高雄市長陳其邁今（26）日指出，假如發現地點屬於高風險地方，若有不特定接觸風險，還是會公告。

陳時中昨天宣布原則不再公布疫調足跡，部分縣市也宣布跟進。陳其邁今天在市議會受訪表示，足跡會看一些重要的地方，其實在做疫調匡列時，除了病人主動回報之外，假如發現地點屬於風險較高的地方，有不特定的接觸風險還是會公告。

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▲3+4方案說明。（圖／指揮中心提供）



至於3+4方案部分，陳其邁表示，3+4的政策會讓匡列的比例比過去低，換句話說，社區風險當然會升高，所以要有不同的配套措施。簡單講，隔離的強度減低，但是從確診者的篩檢、發現、隔離，這個就要加強，所以要從配套來看，這樣才能夠不太會去影響民眾的生活。

不過，3+4方案上路後，一個人都要用到4支、5支，試劑的量是非常大。陳其邁表示，高雄之前其實有備很多快篩試劑，在一段很長的時間，都是10萬、20萬、30萬在訂，本身高市府的快篩試劑量能是足夠，但是在這個時機點，未來快篩試劑的量還會再增加，所以前天就開始跟廠商下訂，下訂都是50萬做一個單位，以後快篩一定會很多。