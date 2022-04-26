國民黨議員造謠判賠20萬　謝長廷質疑：謠言產生時機不可思議

▲駐日代表謝長廷。（資料照／翻攝謝長廷臉書）



記者陶本和／台北報導

國民黨台中市議員張瀞分在網路群組指控駐日代表謝長廷，私自篡改國名遭日本裁罰，經訴訟後法院判張瀞分賠償謝長廷20萬元。對此，謝長廷26日表示，他就任代表，想要做些改革時，就開始有謠言產生，時機點是不可思議。

謝長廷表示，他對於謠言的動機一直存疑，在他就任駐日代表，想要做些改革的時候，就開始有這種謠言產生，時機點是不可思議。

謝長廷指出，過去駐日代表處或其他辦事處的財產多登記為個人名義，像東京的代表處就是登記在已故馬前代表名下，有的則是登記在其他個人名下已經數十年，登記人過世後，有些子孫散佈各地難尋，日久有時效等問題。

對此，謝長廷決定，成立公益法人把這上百億日圓財產登記回來，有些仍在世的非常配合，但也有用各種理由拖延，處理這件事除了內部公文往返，還要跟日方相關機關聯絡交涉，不容易保密。

「所以，我一有動作各種謠言就會產生。」謝長廷說，但他堅持徹底執行，終於把東京、橫濱、福岡等地的館產都登記回來。

對於賠償金額，謝長廷說，有人問他金額那麼少，可能連律師費都不夠，「這點我尊重每個法院對名譽價值的衡量，至少，有給了是非，要再處理其他沉痾舊案，也才有精神」。