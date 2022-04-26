「客庄券」使用期限延長至5月底！這天前用完還能抽iPhone 13

▲「客庄券2.0」使用期限延長至5月31日。（圖／客委會提供）

記者林育綾／台北報導

考量本土疫情影響，客家委員會今（26）日宣布「客庄券2.0」將延期使用至5月31日止，用券完畢後在5月底前到官網填寫問卷，客委會將在6月中旬進行填問券抽獎活動，獎項包含iPhone 13、Switch、渡假村住宿券等超過500份好康獎品。

客委會鍾副主委宣告，考量近期疫情因素，並持續協助客庄業者振興經濟，特將票券使用期限延長一個月，由原本4月30日延長至5月31日止，歡迎民眾做好防疫防護措施至客庄店家消費。目前包含購物、美食、體驗及住宿等約有2,900家合作店家，並呼籲領券民眾於5月31日前盡快用券，詳情可至「客庄券2.0」活動官網，查詢更多店家優惠資訊。

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▲「客庄券2.0」使用期限延長至5月31日，用完並填寫問卷還能抽獎。（圖／客委會提供）

而為了提升用券熱度，客委會今（26）日也舉辦第二波抽獎活動，針對4月1日至4月19日限定期間內消費完500元客庄券，以及第一波未中獎之民眾，由客委會鍾副主委孔炤抽出iPhone 13等262個獎項，得獎名單將於4月27日公布於「客庄券2.0」活動官網與客委會臉書粉絲專頁，並發放簡訊通知得獎者，客委會特別提醒，得獎者務必於「5月1日以前」至活動官網查看得獎表單並回復得獎資訊，逾期未回復者，則視同棄權。

此外，民眾用完券後，5月31日前到「客庄券2.0」活動官網填寫問卷，客委會將在6月中旬進行填問券抽獎活動，獎項包含iPhone 13、Switch及渡假村住宿券等超過500份好康獎品。