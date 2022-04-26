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中央喊買一億劑快篩　她一劑都找不到：陳時中自己來忠孝東路走一遍！

▲▼王鴻薇批評買不到快篩。（圖／翻攝王鴻薇臉書）

▲王鴻薇批評買不到快篩。（圖／翻攝王鴻薇臉書）

記者杜冠霖／台北報導

隨著疫情升溫，指揮中心25日火速宣布「3+4」，使得快篩劑的需求量更大，對此，北市議員王鴻薇表示，三天內要篩、四天自主防疫要一天一篩。篩、篩、篩即將成為台灣人的日常，「但快篩劑在哪裡？快篩劑買不到好不好？官員坐在冷氣房，會議室的決策，成為小老百姓的惡夢。」

對於快篩物資短缺，王鴻薇批評，蔡英文說政府要買一億劑快篩劑，可是現在沒有快篩劑的民眾，一劑都沒有，「陳時中可以自已到忠孝東路走一遍嗎？政府說買一億劑，我買不到一劑！」

王鴻薇指出，一位媽媽因為兩個孩子的學校出現確診，老師要同學都要快篩，跑遍住家和學校附近，買不到快篩劑。一位企業主管幫員工集體向總公司申請快篩劑，結果總公司昨天說，公司調不到貨了。

王鴻薇批評，不是說政府要管控嗎？不是說可以比照實名制嗎？現在是莫名其妙制吧？什麼樣的政府可以讓民眾年復一年的搶口罩，搶疫苗，搶快篩劑，到底有完沒完。

王鴻薇指出，自己昨天在住家附近進到藥局，藥局就像去年告訴你沒有口罩一樣，立起看板和告示：沒有貨，沒有存貨，沒有預留，最好不要再向藥師開口問，因為他們也一樣─很煩，很無奈。

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