陳時中保證兒童疫苗一定夠　家長第一時間猶豫「日後可到醫院打」

▲幼兒接種疫苗，資料照。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者洪巧藍／台北報導

指揮中心拍板6~11歲兒童接種莫德納疫苗，根據教育部相關公文，將比照過去BNT校園接種模式，讓學童家長有7天考慮，最快5月2日起施打，但接種開始日則由各縣市決定。指揮官陳時中今日表示，目前還在統計相關意願，也請家長放心，第一時間無法決定，日後也有機會到醫院接種。至於輝瑞／BNT兒童疫苗，陳時中也強調「一定會有」只是時間還未定。

中央流行疫情指揮中心經專家會議討論，已經宣布6到11歲兒童可接種莫德納疫苗，需要施打兩劑，每次施打半劑，間隔12週。指揮中心日前表示，兒童疫苗接種仍以校園接種為主，會請各地教育局、衛生局進行家長意願調查，考量準備時間，估計開打時間點會落在5月初。

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而教育部昨已轉發指揮中心公文給各縣市教育局，請學校發放接種同意書給家長。教育部指出，這次6到11歲學童施打疫苗，將比照先前BNT校園接種方式，讓家長有7天的充裕時間考慮是否讓自己孩子接種疫苗，而各縣市可視學校前置作業能量，最快5月2日就可開始施打莫德納，但實際開始接種日，則由各縣市自行決定，務必給家長充裕時間考量。

陳時中今天被問及相關調查與預計接種人數，他表示，教育部昨天才發文瞭解接種情況，教育部也給家長比較長的思考期，畢竟要做決定，等回收後就會清楚也多少人想打；他也強調，目前莫德納疫苗準備數量一定足夠。

有些家長希望接種輝瑞BNT兒童疫苗，也有家長還在猶豫。陳時中表示，請家長放心，把相關的說明看清楚，如果第一時間沒辦法決定要不要打，日後有機會再打，跟以前一樣可以到相關醫療機構接種。至於BNT疫苗，他說，一定會有，只是時程還未定。