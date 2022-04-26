惡質！碩士男手機「假轉帳」　正妹慘遭白嫖還墊開房費

▲台中許男去年2月與女網友相約摩鐵性交易，許假裝匯款，女網友事後發現錢根本沒入帳，憤而提告詐欺。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者戴上容／台中報導



台中市許姓男子去年在包養網站以2萬元與陳姓女網友性交易，兩人見面後，許男說他沒帶錢包，於是拿出手機假裝轉帳到陳女帳戶，陳女信以為真，還代墊旅館680元費用，兩人完成交易後，陳女這才發現，許男根本沒匯款，還杳無音訊，氣得不顧自己可能違反社會秩序維護法，控告許男詐欺。許男辯稱兩人是約砲，並非性交易，法官並不採信，一、二審均依詐欺罪將他判刑6月徒刑、得易科罰金36萬元，許男不服判決，聲請再審被駁回。

判決指出，許姓男子從事服務業，擁有碩士學歷，去年在包養網站「I SUGAR」以「Jay」為名與一名陳姓女網友聯繫，兩人相約在2月6日要以2萬元金額和陳女性交易，雙方以微信聯絡，相約在台中新光三越百貨後方碰面，赴西屯區某商旅性進行交易。

到場後，許男向陳女表示，他未帶錢包要以手機轉帳性交易費用，之後佯裝操作網路銀行聲稱已完成轉帳。陳女以為錢已入帳，於是在商旅與許男展開性交易，結束後還代墊680元房間費。2人完事後各自離開，陳女到附近的ATM查詢，竟發現他根本沒匯款，也聯繫不到人，憤而到警局報案，控告許男詐欺。

許男到案後，承認和陳女在商旅發生性行為，卻說從未使用「I SUGAR」，也沒說要給陳女2萬元作為性行為對價，他稱與陳女是單純合意性交，沒想到陳女事後向他要錢。

法官勘驗兩人的微信對話紀錄，發現內文有「我加一下」對方也回應，「加了」，顯見雙方曾以其他方式聯絡，此外，許男雖未提到2萬元費用，過程中有要求陳女傳照片，並傳送「你有丁字褲嗎」、「你有全身照嗎」、「三圍多少呢」、「那就兩點半見？」等含有性交易暗示的話語。

警方也發現「I SUGAR」網站確實有名為「Jay 台中」之人，基本資料為「星座：白羊座」、「體型：平均型」、「職業：其他」、「學歷：碩士」、「慣用語言：繁中」等。

法官認定許男以詐術，騙取陳女提供性服務及旅館費用，嚴重破壞社會善良風俗，一審依詐欺罪將他判刑6月，易科罰金以最重的每日3000元計，得易科罰金54萬元；二審仍判刑6月，易科罰金降為36萬元。許男提出再審也被台中高分院駁回，不得抗告。