玉山主峰線步道難度屬第3級　抵登山口尚有30%體力才試下一級

▲玉管處籲民眾親山循序漸進、善用國家公園步道系統分級（下同）。（圖／玉山國家公園管理處提供）

記者高堂堯／南投報導

國家公園步道是認識、體驗自然與人文資源最直接的的店，也是民眾親近大自然或從事登山健行的首選；玉山國家公園管理處提醒，登山是屬於高強度運動，大自然也存在不可避免的環境風險，登山應循序漸進、落實基礎體能訓練，同時善用國家公園步道分級來挑選適合自己的步道，並在出發前作好詳實規劃，才能享有健康平安愉快的國家公園登山行。

玉管處進一步說明，玉山國家公園步道可分為0級到6級：0級步道可供輪椅及嬰幼兒車使用；1級到2級為1天內可完成，且設施良好；3級到5級以上則屬較偏遠山區，建議民眾具備地圖判讀、負重行進、風險評估及應變能力；第6級則為積冰雪的第3級到第5級步道或非屬既定路線，至少需具備雪地行進或相關技術攀登能力。

若以玉山主峰線行程為例，自塔塔加登山口（海拔約2600公尺），急遽陡升攀登至玉山主峰（海拔3952公尺），上升約1352公尺，路線往返長達約21.8公里，屬於步道分級的第3級，並非最高，但長時間步行、上下坡、山路高低起伏和路面顛簸，甚至高海拔低氣壓等影響，對初入山林的民眾心肺及肌耐力、高度適應及體能狀況上，都是極大的挑戰。

玉管處指出，從事登山者要能掌握自身生理狀態及體能剩餘值，如平安完成行程抵達登山口尚有30%的餘裕，就表示下一趟行程可考慮調升更高1級的難度；若抵達登山口已精疲力竭，就建議要從基礎體能鍛鍊著手，可從平時規律的運動做起，有基本體能再進行實際登山的肌肉訓練。

而已有規律運動習慣者，在從事登山健行時心肺耐力相對較足，可藉由慢跑、騎腳踏車、游泳或爬樓梯等運動，以每週至少3次、每次30至60分鐘中高強度運動訓練，提升心肺功能及肌耐力，有助於在登山過程中，維持平衡能力及增加步伐的穩定性。

【到國家公園登山你準備好了嗎】體能評估影片網址（https://reurl.cc/3jq95R）；【玉山國家公園步道系統分級】資訊網址（https://www.ysnp.gov.tw/StaticPage/TrailsG）。