琳妲穿黑絲騎半裸猛男「上上下下」　12萬網友暴動了

▲琳妲擁有亮麗外表，網路人氣相當高。（圖／攝自linda831212的IG）

記者張鈜閔／綜合報導

YouTuber琳妲(林羿禎)是職棒啦啦隊「樂天女孩」(Rakuten girls)成員，同時也是擁有百萬訂閱數「反骨男孩」的一員，擁有亮麗外表的她在網路上享有高人氣，IG上有超過73萬粉絲，昨她發布一部大尺度影片，影片中的她不穿著上黑絲襪騎半裸猛男「上上下下」，大演肌膚之親的戲碼！

為了推銷自家廠牌內褲，琳妲找來健身教練Lion，全身只穿著內褲運動實測，琳妲則穿著白色襯衫，搭配窄裙、黑絲化身「琳老師」，也相當性感撩人，為了達到「運動」的效果，Lion不僅讓琳妲騎在背上伏地挺身「上上下下」，還把她放在自己雙腿之間「拉進拉出」，琳妲的臉部相當貼近跨下，2人互動令人看臉紅心跳。

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▲琳妲穿著窄裙、黑絲騎在猛男身上，影片引發網友熱議。（圖／攝自linda831212的IG）

▲這個動作讓不少網友驚呼「碰到了！」。（圖／攝自linda831212的IG）

影片引發迴響，放上去不到1天就超過12萬人次點閱，不少網友留言直呼「快吃到了！」、「是不是碰到了！？」、「琳妲好敬業」、「影片超好笑」、「我也想當教練」、「這內褲好強」、「我懷疑老闆娘自肥 但我沒有證據」。