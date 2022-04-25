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竹市+43！阿妹演唱會增1確診　建功國小延伸+5全校停課至28日

▲竹市25日新增43例確診，目前共累積357例，無重症案例。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲竹市25日新增43例確診，目前共累積357例，無重症案例。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／新竹報導

新竹市25日新增43例確診個案，其中4例居家隔離期間採檢陰轉陽，22例為確診個案之接觸者，餘17例新增個案疫調中。竹市2022年以來，共累積357名確診個案，沒有出現重症案例，100%皆為輕症或無症狀個案。也請民眾落實自我防疫。

新竹市政府表示，今日43例確診個案中，再增1例曾參加阿妹演唱會之個案，出現症狀後採檢陽性確診；另有5例為建功國小所延伸的群聚感染，該校於4月21日即有班級陸續停課，今（25）日起實施全校預防性停課至4月28日復課。竹市目前有20校因確診持續停課或停班中。

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衛生局指出，新竹市2022年確診累積人數至今共357人（ 截至111年4月25日 ），全數皆為輕症、或無症狀，尚無重症者。目前居家隔離1691人，康復出院人數85人。

此外，新竹市居家照護關懷中心21日啟動迄今，收案符合無症狀、輕症確診者可採居家照護個案， 截至今（25）日中午共108人管理中。衛生局也呼籲，請大家務必配合防疫規範，落實自我防疫，佩戴口罩、勤洗手和保持社交距離。民眾自覺有相關確診症狀，可自行至國軍社區篩檢站採檢。

►確診人數持續飆升！林智堅宣布：新竹市即起不再公布足跡

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