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一年達5760元！柯文哲曝：每月敬老卡480點　「未來搭台鐵也可用」

記者袁茵／台北報導

柯文哲上任後取消每年發放的1500元重陽敬老金，轉為其他社福措施使用，號稱能給長者超越1500元的福利，但台北市議會2021年12月22日表決覆議案，最終決議北市將重發敬老金，使柯文哲報請行政院函告自治條例無效。針對重陽敬老金，柯文哲25日報告，未來台鐵也可以使用敬老卡每月免費480點。

柯文哲25日赴台北市議會專案報告，針對重陽敬老金預算編列情形，柯文哲表示，台北市議會國、民兩黨於2021年聯合通過《台北市重陽敬老禮金致送自治條例》，後來台北市政府提出了覆議，但市議會覆議表決後仍維持原議，使台北市政府報請行政院函告無效，目前進度還在行政院當中。

▲▼柯文哲赴北市議會專案報告。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲赴北市議會專案報告。（圖／記者李毓康攝）

柯文哲提及，外界質疑每年1500元的重陽敬老金取消後，錢到底花到哪裡去了？其實台北市政府將重陽敬老金取消後，將多出來的錢用在2個地方，第一個是健保，因為這些年老人不斷增加，希望老人能夠被健保照顧，「特別是作為醫生市長的理論。」

柯文哲指出，自己在美國居住時發現太多美國人沒有健保，所以造成老人感冒、高血壓不願就醫，拖到肺炎或腦出血、中風才送醫，「我一直希望醫療與教育是基本人權。」所以決定替65歲以上老人負健保費，不過未來健保費一定會再漲價，且未來10年還會繼續增加。

柯文哲說，用在第二個地方是老人敬老卡480點，每個月都用完的話可達5760元，遠遠超出1500元重陽敬老金，就算有些人每個月沒用完480點，但隨著開放項目越來越多，長者使用公共運輸習慣會越來越明顯。

柯文哲表示，自己近期接到公文，台鐵想要比照台北捷運也納入480點敬老卡使用，「這很難跟它拒絕。」因為台鐵在雙北已經算區間車，所以台鐵來詢問意見時，「我還是寫了同意，將來台鐵將併入480點（敬老點數）範圍。」未來環狀線蓋好、交通越來越方便之後，480點使用百分比一定會繼續上升。

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