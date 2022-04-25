從最年輕總統到國際領袖　馬克宏政治精英之路

▲法國總統馬克宏連任。（圖／路透，下同）

文／中央社記者曾婷瑄巴黎特稿

法國總統大選底定，馬克宏估以58%對42%，二度打敗極右派雷朋，連任成功。儘管過去執政抗爭不斷、政績褒貶不一，但不能否認這位法國史上最年輕總統已徹底改寫法國政治生態、左右國際局勢。

馬克宏1977年出生於北部城市亞眠（Amiens），父母為醫療人員。拿到人文學系碩士文憑後，馬克宏進到巴黎政治高等學院深造，畢業後參加國考，進入有政商領袖搖籃之稱的法國國家行政學院（ENA），後因表現優異，依制獲舉薦進入政府要職。

2004年，剛畢業的馬克宏到機構財政檢察局報到。3年後，經濟學家阿塔利（Jacques Attali）把他納入麾下，為沙柯吉（Nicolas Sarkozy）總統委任的法國自由與發展委員會撰寫研究報告，馬克宏也在此收穫不少人脈。

2007年，馬克宏與長他24歲的中學戲劇課老師碧姬（Brigitte Trogneux）結為連理。馬克宏當時就已少年情竇初開，多年尋覓後終成眷屬，不變的真心也在競選時形象加分。

2008年，馬克宏離開公職，轉換跑道至羅斯柴爾德銀行（Rothschild & Co）。他再度展露頭角、快速晉升，短短3年間成為經營合夥人。

4年後，馬克宏迎來生命轉折點。時任總統歐蘭德（Francois Hollande）因阿塔利等人推薦，注意到這名才華橫溢的年輕人，任他為總統府副秘書長。

在沒有從政經驗、從未參選過的情況下，2014年這位前銀行家被任命為經濟產業數位部長。幾個月後，他推出被稱為「馬克宏法」的經濟成長、活動與機會平等法，放寬週日工作、長程客運市場等的職業與企業規範，目標「解鎖」法國經濟。法案獲企業主歡迎，卻也飽受批評，使馬克宏知名度大增。

馬克宏過去曾加入左派社會黨（PS），卻沒機會施展抱負。2016年4月，他成立了自己的政黨「前進！」（2017年改名為「共和前進！」）。4個月後他辭去部長一職，隨即宣布投入隔年總統選戰。他說在過去工作中，「觸碰到了政治體系的限制」。

就在政黨沒有任何國會席次情況下，馬克宏「幸運地」面對執政失利的社會黨、爆出妻子侵吞公款醜聞的右派候選人前總理費雍（Francois Fillon），並獲老牌中間派政治人白胡（François Bayrou）奧援，壯大聲勢，以非左非右的中間派共主之名，意外殺出一條血路。

最後政治黑馬馬克宏藉著被外界稱為「媒體候選人」（candidat des médias）的大量曝光與反制極右派動員打敗雷朋（Marine Le Pen），以39歲之姿改寫歷史，一舉成為1848年法國總統拿破崙三世以來最年輕的共和國總統。

檢視馬克宏過去5年政績，任內歷史事件與大規模社會運動可謂一波未平一波又起。

● 黃背心風起雲湧

2018年11月，馬克宏政府宣布計劃調高燃料稅，作為綠能倡議的一環。首當其衝的運輸業者最先發難，穿上車內必備的黃色螢光背心，站在交通樞紐與加油站示威，很快運動如雪球般愈滾愈大，演變成全國反政府運動。

參與者要求降低燃料稅和其他經濟負擔，表示人民正為馬克宏的改革和振興付出代價，尤其是低收入家庭。抗議人士在全國各地封堵道路和加油站，接著便是每週六的全國示威抗議，不斷爆發警民衝突與暴力事件，社會動盪，馬克宏民調也掉至最低紀錄的23%。

政府不得不讓步，取消調漲燃油稅的既定措施，並推出加班費不課稅、領取基本工資的勞工增加津貼等措施。

但許多民眾的憤怒其實來自更深的長期挫折感，認為賦稅不公平，訴求因此從反對調漲燃油稅轉為要求更多直接民主及社會正義，運動持續一年多。

「黃背心」也從此成為法國社會運動的象徵，之後所有大小街頭示威都可看見其身影，也成為馬克宏執政的一大傷疤。

● 退制改革與史上最大罷工

2019年12月5日，黃背心運動才稍歇，鐵路、地鐵等工會就發動史無前例的「無限期全國大罷工」，抗議總統馬克宏提的退休制度改革。全國各職業工會集結80多萬人上街抗議，國內大眾運輸停駛，學校等機構勞工罷工，日常生活大癱瘓。

退制改革是馬克宏競選時的政策，認為退休制度相當陳舊，與社會脫節，且有破產疑慮。民眾起初多同意改革，但政府提出的方案卻讓所有勞工都更加貧困，其中將退休法定年齡從62歲延至65歲更是引發不滿。

大罷工橫跨耶誕節與跨年假期，許多人都因罷工而無法返家團聚，導致怨聲載道。然還等不及最終定論，隔年3月Covid-19便席捲歐洲，改革因此擱置。

● COVID-19與抗疫政策

為期2個多月的罷工落幕，生活終回常軌，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）卻開始在亞洲引發恐慌。馬克宏2020年3月6日才呼籲民眾不要擔心多出門走動，卻在6天之後下令關閉所有學校；再2天後，關閉所有非必要商家；再過2天，全國封城，由此可見法國政府防疫早期的輕忽與政策的混亂。

所幸政府意識到嚴重性後，成功與歐盟共同協調口罩與疫苗，推廣疫苗施打，終於2021年底看見疫情曙光。但隨後開始有民眾抱怨政府仍不鬆綁口罩與通行證，尤其1月初起變相強制民眾施打疫苗後，更引發前後長達數個月的街頭抗爭，高喊馬克宏為「公衛獨裁者」，剝奪自由。

歐盟自主團結、自由主義與制度改革為馬克宏一直以來的政見主軸。根據法國國家統計及經濟研究局（INSEE）數據，馬克宏的確減少了法國人在意的失業率。2021年底，平均失業率從2017年的9.5%降到7.4%，為15年來最低；失業比例最高的15到24歲青年族群，也從23.5%大減至18.9%。

經濟成長也在2020年因疫情衝擊全球而衰退的-8%後，復甦至2021年預估的7%；另外，法國GDP成長也是歐元區最強勁的國家。

現正為歐盟輪值主席國元首的馬克宏在外交上也有許多表現，他以法國利益為準則，推動跨大西洋與印太地區的各項戰略與經濟合作，為歐盟當前最具話語權的領袖。烏俄戰爭中，他積極在烏克蘭、俄國、北約、歐盟中穿針引線，是唯一讓烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）和俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）都表示友好的國際元首。

但馬克宏在國內因幫富人、企業減稅，以「解鎖企業投資彈性、增加經濟成長」，導致他被批為「富人的總統」。他高舉工作的「價值與美德」，呼籲民眾不要只想依賴政府，要「多工作、多賺錢」。

「若失業，我不會等待其他人，而是會先試著自己奮鬥」、「法國勞工薪水太高了」、「法國大規模失業都是因為勞工被太過保護」、「我走過這條街，就能幫你找到工作」等關於勞工的爭議發言，也讓中低薪階層砲轟馬克宏「菁英政府」，完全不懂民間疾苦。

如今馬克宏成為法國自2002年來首度連任成功的總統，意味著法國將繼續捍衛歐盟共同價值，扮演跨大西洋合作協調者的角色。

在歐洲面臨二戰以來最大戰事之際，這位外表自信得體，總是能言善辯的馬克宏將如何在接下來5年內，帶領法國及歐盟走出疫情與烏俄戰爭陰影、調解對立與創傷，同時推動成長復甦，世界聚焦。