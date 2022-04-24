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林杏兒民調勝出　黃子哲：作弊的初選，走到大選不會贏

▲▼國民黨召開「神主牌變鳥籠，是誰扼殺台灣民主公投？」記者會，記者會由文傳會副主委黃子哲、國民黨發言人林杏兒、國民黨發言人楊植斗、文傳會副主委林家興共同主持。（圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨文傳會副主委黃子哲。（資料照／記者湯興漢攝）

記者皮心瑀／台北報導

2022九合一選舉將於11月26日登場，國民黨士林北投區議員初選結果出爐，新人部分由副發言人林杏兒勝出。根據藍營台北市黨部新聞稿，稱其餘參選同志均表現民主風範、君子風度，但同樣有意角逐市議員的文傳會副主委黃子哲則說，「強摘的果實，吃到嘴裡不會甜；作弊的初選，走到大選不會贏。」

黃子哲表示，這次初選他落敗並非努力不夠，而是防弊不力，這樣的民調結果比九天玄女還玄，「我想就算是蔣萬安來選，恐怕也贏不了」，選前有十方民調公司做過公開的民調，自己還贏對手0.1%，市黨部也公開說有做過議員民調，據了解，他也是小贏，今日的結果他卻是大輸7%。

黃子哲指出，雖然令很多人感到意外，但其實只是歷史重演，2018年的初選連他共有5人參選，結果林杏兒勇奪第一，當時張斯綱與他因為常上媒體已略有知名度，但他們分別輸了10%、16%，林與張都被提名，大選結果呢？

黃子哲說，其實相關問題他早已反映，姑息只會養奸，劣幣只會驅逐良幣，如果像他身為一個黨發言人，賣命為黨衝鋒陷陣、不離不棄的人，都無法得到應有的公道，那如何說服其他或更多的人來認同這個黨？

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