背40年妻偷吃！人夫「5段性愛合輯」存公用電腦　正宮見畫面崩潰

▲人夫偷吃，還將性愛影片存放家中公用電腦，正宮抓包氣炸。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者陳韻如／新北報導

新北市一名人夫背著結婚將近40年的妻子在外偷吃，與小三多次發生性行為，甚至還拍攝性愛影片，更清楚標明日期存放至電腦中。正宮發現後當場崩潰，認為小三介入她的婚姻，破壞她的家庭，氣得一狀告上法院。不過，法院在審理時，因人夫的一個舉動，法官駁回了正宮之訴。全案仍可上訴。

正宮主張，她與丈夫結婚37年，但她卻在2019年10月間從丈夫手機發現其與小三的不雅照，她當場氣得傳訊詢問小三，對方也坦承與丈夫交往，且發生多次性行為。

正宮指控，丈夫與小三交往後，還多次錄下2人的性愛影片，一共5段，且丈夫甚至還標明日期，並將影片存在公用電腦中，讓她大為崩潰，認為是小三介入她的婚姻，破壞她的婚姻，氣得一狀告上法院。

對此，小三矢口否認，並稱她與人夫交往前，人夫就拿出2張離婚協議書，證明自己的單身身分，再者，她身為外籍人士，並不清楚台灣法律規定，她的配偶也已過世多年，才會相信人夫所說，並與其交往，強調自己是在不知情的狀況下與人夫發生關係。

法院審理時，勘驗人夫所提的離婚協議書影本，內容中記載著人夫與正宮各自的身分證字號，以及2人的簽名及蓋印，而經比對，該影本內容均與正本相符，因此可認定該內容為真正無訛。

法官認為，因小三為泰國籍，其辯稱不知道我國離婚制度須經登記始生效，因此在人夫提出離婚協議書後，她便主觀上認為人夫為單身之人，這也並非虛妄，再加上正宮事後也提不出其他證據能證明，小三在與人夫交往時知道其為有配偶之人，最終駁回了正宮之訴。