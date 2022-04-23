虎爺找回來正妹笑了！搶神女落網開嗆　家裡還搜出遶境物資

▲▼蔡姓女子把虎爺放在古龍山寺供桌上迎接大甲媽，不料被婦人偷走，警方6天後尋獲。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）

記者鄧木卿／彰化報導

1名26歲的蔡姓女保險員15日帶著所供奉的虎爺，到大甲媽回鑾路上的彰化市古龍山寺迎接媽祖，豈料到了下午，供桌上的虎爺竟不見了，蔡女急著大哭並報警，警方調閱廟內監視器發現卓姓婦人涉有重嫌，21日到卓女住處不但搜出虎爺，家裡還堆放給遶境信眾喝的70箱運動飲料，卓女辯稱有取得虎爺同意才抱走，蔡女一再感謝警方和大家協助讓虎爺回到身邊，但一聽卓女供詞大呼「太荒唐了」。

蔡女是虔誠的大甲媽信徒，今年為了參加遶境專程向公司請假，帶著從嘉義新港奉天宮請來的虎爺一路跟隨，15日上午到了彰化，把虎爺放在古龍山寺供桌上迎接大甲媽，想不到下午6點驚見虎爺不見了，讓蔡女難過爆哭，警方調閱監視器，發現是1名婦人無視旁人的抱走虎爺。

蔡女把監視器畫面PO上網路，請求大家協尋，網友看了皆說「太誇張」、「大甲媽搶不到換搶虎爺嗎」、「乾脆點，去偷大甲媽啦」。

彰化警方透過婦人所搭乘的小貨車，循線追查住在台中市北區的56歲卓姓婦人，一查資料竟是專偷神像的慣竊，21日上門搜索，當場尋獲虎爺，還發現家裡堆放今年大甲媽遶境期間，沿路提供給信眾喝的運動飲料，多達70箱，全案依竊盜罪嫌送辦。

▲警方逮捕偷走虎爺的卓姓婦人。（圖／民眾提供）

卓婦辯稱，她有向虎爺請示取得同意才抱走，蔡女一聽大呼「太荒唐了」，車上全是她的家人，難道多了一尊虎爺，家人都沒詢問嗎？家人也是共犯嗎？

蔡女昨天已前往彰化警方請回虎爺，在臉書PO文一再感謝大家和警方，「謝謝祢、回到我身邊了」、「謝謝來自各方的陌生人」、「謝謝各位的分享」、「謝謝大家幫高調」。