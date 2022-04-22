7旬父帶身障女遶境被失散4小時　清水警比對百人助團圓

▲▼沙鹿柯姓男子帶者身障女遶境求平安，不料被人潮沖散，清水警方比對上百人，終查出身分。（圖／警方提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市沙鹿區7旬柯姓男子16日下午3點多帶著38歲身心障礙女兒，參加大甲媽遶境回鑾，祈求媽祖保佑女兒平安，不料信眾太多，父女倆在清水區被人潮沖散，柯女無助的站在路旁超市前，站得太久引起路人注意而報警，警方帶回派出所後，因柯女無法言語，員警只好土法煉鋼，從外觀、性別等特徵過濾上百名失蹤人口，比對1個多小時才找到身分，順利通知柯父帶回。

台中市清水警分局清水所警員吳彥融16日晚上7點，獲報中華路上有間超市外面，有名女子站立很久，遲遲不走，且神色顯得惶恐，趕赴現場發現，該女子無法說清名字、地址，也不能提供聯絡電話，僅表示與父親參加大甲媽祖遶境而迷路，警方於是將女子帶返所休息，並給予食物填飽肚子。

警方苦思尋人方法，最後只好以土法煉鋼方式，將女子性別、年齡、外觀特徵輸入失蹤人口資料，還好女子曾留下協尋紀錄，經1個多小時，比對上百筆相似資料後，確定柯女身分，立即通知柯父，柯父得知後趕到派出所開心的說，女兒患有身心障礙，平時都是他一人照顧，因為參與媽祖遶境求平安，豈料一轉眼女兒就不見蹤影，非常感謝警方協助尋找。

清水派出所長洪志仁表示，維護民眾安全是警方平日重點工作，呼籲家中有需要照顧者或長者，可在身上放置印有身分資料、家屬聯絡電話，或在衣服上繡上名字等辨識，讓警方或熱心民眾更容易協助迷失人士返家。