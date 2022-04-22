1年安排49人遊柬埔寨！買診斷證明詐保　仲介爽賺黑錢開賓士

記者邱中岳／台北報導

刑事局接獲情資，1名保險員從2019年3月至2020年2月，找來49人分批前往柬埔寨，並在柬埔寨透過當地華人購買偽造診斷證明、住院證明，再返台向保險公司申請保險金，11個月下來，共計損失778萬6千843元，健保局也連帶賠償135萬8千202元。

警方調查，30歲的詹姓男子，平時在保險公司擔任業務員，多次安排49人陸續前往柬埔寨，柬埔寨當地華人帶著民眾前往購買假的診斷證明、住院證明，且證明書只要投保旅遊平安險金額的3折，讓不少民眾趨之若鶩。

▲詹姓保險員11個月安排49人出國購買假診斷證明，藉此跟保險公司申請理賠。（圖／記者邱中岳翻攝）

據了解，民眾前往柬埔寨購買假的診斷證明書，返國後可以依照投保資格，向保險公司請領每天約1千元至1千5百元美金的理賠金，而當地的偽造診斷書則依照投保的資格3折出售，讓民眾可以返國後申請保險獲利。

警方從2021年開始陸續拘提詹姓保險員等50人到案，並查扣理賠資料、領款收據以及現金372萬149元，詹姓主嫌還花錢購入賓士車代步，訊後陸續依照詐欺罪嫌將詹嫌等50人移送法辦。

警方指出，當時保險公司驚覺大批診斷醫院集中，所以向健保署反映狀況，雙方估計損失約778萬6千843元，其中健保損失約135萬8千202元，立刻向刑事局報案，最後才將整起詐保事件戳破。

▲詹姓保險員在柬埔寨與華人配合，旅客到達後安排旅館以及前往購買偽造的診斷證明。（圖／記者邱中岳翻攝）

健保署表示，這類持國外醫療機構出具的不實診斷書，申請就醫自墊核退的案件，其目的往往是為了向商業保險公司申報高額的保險理賠，雖然在健保獲得的費用不如商業保險來的高，但這樣的詐保行為對於健保資源仍造成侵蝕。

此種不法情形若未制止及改善，也是造成健保財務壓力的原因之一，可能造成保費費率須繼續調升，等於將不當利益轉嫁給全民負擔。未來除持續針對申請自墊核退案件加強比對審查、並提升詐保案件之警示機制，強化保險犯罪防制成效。