Paxlovid用量增「每週用掉百餘份」　陳時中：這兩天會有大量進貨

記者嚴云岑／台北報導

本土疫情延燒，指揮中心與輝瑞大藥廠股份有限公司簽訂72萬人份口服藥物Paxlovid採購合約，近期已有18萬多人份到貨。醫療應變組組長周志浩表示，近期藥物使用有增加趨勢，原本每周只用10幾人份，現在一週會用到100多人份。指揮官陳時中補充，這兩天還會有大量進貨。

▲輝瑞藥廠研發的新冠口服藥物「Paxlovid」。（圖／路透社）



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我國去年與輝瑞藥廠簽訂2萬人份Paxlovid合約，目前到貨7300劑；今年又簽約72萬人份，其中35萬人份藥物將於今年第二季，約4、5、6月陸續到貨。指揮官陳時中表示，昨已逾18萬人份藥物抵台，預計今年第二季內完成交貨。

美國輝瑞藥廠研發新型冠狀病毒肺炎口服藥Paxlovid，獲得世界衛生組織WHO背書為尚未接種疫苗、年長者或免疫功能低下的新冠肺炎患者最佳選擇，不過，由於該藥成分與10類藥物「具禁忌」，另與35類藥品可能產生交互作用，健保署已在雲端藥歷主動設置提醒。

指揮官陳時中在記者會中感謝健保署表示一天內就把藥歷建立完成，他另提到，這幾天是由石崇良次長主持會議，與臨床醫師交換意見後得出結論。

依據指揮中心規定，Paxlovid使用條件為「具任一風險因子，未使用氧氣且於發病 5 天內之≧12 歲且體重≧40公斤病人」。風險因子包括年齡≧65 歲、糖尿病、慢性腎病、心血管疾病(含高血壓)、慢性肺疾、BMI≧25(或 12-17 歲兒童/青少年BMI 超過同齡第 85 百分位)、其他影響免疫功能之疾病或已知重症風險因子者。

指揮中心也指出，Paxlovid每一人份療程為每次服用 2 錠 Nirmatrelvir (150 mg 錠劑)與 1 錠ritonavir (100mg 錠劑)，每日2次，共服用5天。有關肝、腎功能異常等特殊族群之劑量調整方式，請詳閱仿單或醫療人員指引。使用時須特別注意藥物交互作用。