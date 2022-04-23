害怕家暴閨蜜保護　男友不手軟....開門就朝頭胸猛捶打死她

▲桃園地檢署調查後依傷害致死罪將曹提起公訴。（圖／資料照片）

記者楊熾興／桃園報導

新北市曹姓男子去年8月因租屋問題毆傷戴姓同居女友，又於12月因感情糾紛發生爭執，戴女因為害怕，找來薛、楊2名友人到住處陪伴，卻引來曹男不滿，趁楊姓友人開門毫無防備之際，徒手朝楊頭部、胸部及身體多處毆打，造成嚴重性硬腦膜下出血，經緊急送醫救治但仍延至2天後不治，桃園檢方調查後依傷害致死將曹男起訴。

檢警調查，曹男與戴女為男女朋友關係，並於桃園市桃園區租屋同居，去年8月17日因租屋問題發生爭執，曹男徒手毆打戴女頭部致頭、眼及嘴唇撕裂傷，並摔壞戴女手機。

曹、戴2人又於同年12月14日因感情發生爭執，戴女畏懼曹男暴力相向於是找來薛、楊2名友人到住處陪伴，此舉引來曹男的不滿，次日凌晨1時18分許，持刀械前往戴女住處，並作勢攻擊恐嚇3人，經報警後員警到場將曹帶回派出所。

氣慎不過的曹男從派出所返回後，於凌晨5時39分許再次前往戴女住處，趁屋內楊姓友人打開住處大門毫無防備之際，徒手朝楊頭、胸及身體多處毆打，致頭部鈍傷、臉部損傷、胸部挫傷、嚴重性硬腦膜下出血，經送醫延至12月17日上午10時20分許因腦損及腦幹出血而死亡。桃園地檢署偵查終結依傷害致死及恐嚇危安等罪對曹男提起公訴。