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社會 社會焦點 保障人權

一掌拍破車窗「碎片噴臉」！曾捲鬼王桃色風波　這次動手慘了

▲宋林兩名男子因債務糾紛阻止清潔公司人員進入司馬中原舊宅清運雜物遭提告。（圖／記者張君豪翻攝）

▲宋姓男子(右)曾與林男一起受託處理「鬼王」司馬中原桃色糾紛。（資料照／記者張君豪翻攝）

記者劉昌松／台北報導

曾受託處理知名作家司馬中原桃色風波的宋姓男子，去年和朋友騎車雙載，在路上與後方轎車發生碰撞事故，宋男一怒之下，走到轎車駕駛座旁猛拍車窗，沒想到玻璃直接破裂，碎片順勢噴飛濺射，導致駕駛左臉、左耳等處擦傷，台北地檢署12日依傷害、毀損罪起訴宋男。

宋姓、林姓男子是在2019年間，受到司馬中原的兒子吳融賁委託，處理被譽為「鬼王」的司馬中原老年桃花糾紛，當時吳融賁擔心父親喪偶多年，身邊突然多了1位陳姓熟女常伴左右，恐與上億家產有關，希望宋、林能幫忙趕走陳女。

事後吳融賁卻控告宋姓、林姓2仁涉嫌恐嚇他支付處理費，還偷走父親收藏多年的古代文物，案經台北地檢署調查後，認定雙方確實有協議，要解決司馬中原的「紅粉知己」，吳不能證明遭恐嚇等理由，處分不起訴確定。

但宋、林的官司一樁未了一樁又起，2021年12月8日晚上6點多，宋男搭乘林男騎乘的機車，行經台北市和平東路2段時，與因與後方的豐田汽車發生行車糾紛，在機車後座的宋男不爽被撞，出手拍擊駕駛座的車窗，強勁力道讓車窗應聲破裂，駕駛臉部、左耳、雙手都被碎片噴擊擦傷，宋男坦承犯行，被依法起訴。

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