一掌拍破車窗「碎片噴臉」！曾捲鬼王桃色風波　這次動手慘了

▲宋姓男子(右)曾與林男一起受託處理「鬼王」司馬中原桃色糾紛。（資料照／記者張君豪翻攝）

記者劉昌松／台北報導

曾受託處理知名作家司馬中原桃色風波的宋姓男子，去年和朋友騎車雙載，在路上與後方轎車發生碰撞事故，宋男一怒之下，走到轎車駕駛座旁猛拍車窗，沒想到玻璃直接破裂，碎片順勢噴飛濺射，導致駕駛左臉、左耳等處擦傷，台北地檢署12日依傷害、毀損罪起訴宋男。

宋姓、林姓男子是在2019年間，受到司馬中原的兒子吳融賁委託，處理被譽為「鬼王」的司馬中原老年桃花糾紛，當時吳融賁擔心父親喪偶多年，身邊突然多了1位陳姓熟女常伴左右，恐與上億家產有關，希望宋、林能幫忙趕走陳女。

事後吳融賁卻控告宋姓、林姓2仁涉嫌恐嚇他支付處理費，還偷走父親收藏多年的古代文物，案經台北地檢署調查後，認定雙方確實有協議，要解決司馬中原的「紅粉知己」，吳不能證明遭恐嚇等理由，處分不起訴確定。

但宋、林的官司一樁未了一樁又起，2021年12月8日晚上6點多，宋男搭乘林男騎乘的機車，行經台北市和平東路2段時，與因與後方的豐田汽車發生行車糾紛，在機車後座的宋男不爽被撞，出手拍擊駕駛座的車窗，強勁力道讓車窗應聲破裂，駕駛臉部、左耳、雙手都被碎片噴擊擦傷，宋男坦承犯行，被依法起訴。