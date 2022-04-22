陳時中喊取藥「把鑰匙丟下樓」！外送工會聽傻：那現金怎支付？

▲衛福部長陳時中。（圖／記者屠惠剛攝）

記者閔文昱／綜合報導

因應疫情擴大，指揮官陳時中22日針對居住在老舊公寓的居家照顧者該如何下樓取藥表示，「可把鑰匙丟下樓」，更稱並未要求外送員與顧客面對面接觸，「是放在門口」，引發熱議。對此，全國外送產業工會表示，外送員勢必會與以現金支付的確診者與隔離者，在交付款項時進行接觸，政府應成立外送防疫國家隊因應，而不是讓所有外送員暴露在不確定的染疫風險下。

陳時中近日在防疫記者會上表示，開放居家照護確診者與居家隔離者可以訂購外送，並且要求外送員送餐上樓，不過有外送工會不滿表示，為何政府一聲令下，就要讓外送員承擔高度染疫風險？對此指揮官陳時中回應，並未要求面對面接觸，「是放在門口。」自己雖沒有親自叫過，但有看到別人都會用電話聯絡，幾點幾分或還有幾分鐘會到、放門口或其他地方。

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▲外送員如何送餐給確診者或隔離者掀起討論。（示意圖／記者林敬旻攝）

全國外送產業工會22日晚間直言，這顯見陳時中對於外送業實際工作樣態毫無所悉，若以現金支付的確診者與隔離者訂餐時，勢必會開門交付款項與外送員進行接觸，所以只要不停止現金支付功能，外送員收付現金時勢必會面臨高接觸風險，但若平台全面停止現金支付，沒有信用卡或是沒有刷卡功能金融卡功能的民眾，就無法被照顧到。

外送工會指出，確診者或居家隔離者訂購外送，目前並無法註記也無法專案處理，外送員也無法自由選擇訂單，在這樣的狀況下等於讓所有外送員都有機會面臨接觸染疫風險；至於記者會上提及公寓電鈴壞掉、對講機壞掉的問題，確實也是公寓住宅常見的狀況，甚至有些根本沒有裝設相關設備，這可不是從樓上丟鑰匙就可以解決的麻煩。

▲不少公寓住宅都有電鈴、對講機壞掉的問題。（示意圖／記者湯興漢攝）

送工會提到，只要外送員一確診，以一天取送25單至50單而言，至少會有50至100個接觸點，造成的負面影響恐怕國家難以承受，更不要說許多外送員家裡是有老有小，也有無法施打疫苗的幼兒，要是在外工作的外送員回家裡造成憾事，這樣的悲劇誰也不願意見到。

外送工會建議，不要強迫所有外送員上陣取送高風險訂單，而是應該由國家出面召集一批自願承擔風險的外送員肩負此防疫重責大任，國家也應該給予這批勇士更完善的裝備與相關防疫津貼來激勵這批勇士，若機制完善，未來在流行高峰期時也可以此機制協助政府配送防疫物資或藥品到家戶，一舉數得，切勿因自己對產業的不了解，讓錯誤政策造成欺壓外送員的元兇。

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