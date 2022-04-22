台北國中、高中職改線上教學　家長質疑：小學生沒打疫苗卻要到校？

<br> 記者趙蔡州／綜合報導<br>

記者趙蔡州／綜合報導

台北市教育局22日指示，台北市所有國中、高中職學校下周一至五（25至29日）實施線上遠距教學，期間學生免到校上課，至於國小部分，考量到家長要請假照顧學童比較難，所以仍維持照常到校上課，大學部分則由教育部統籌，鄰近新北市則暫不跟進。

台北市教育局長曾燦金表示，下周的遠距線上教學演練，主要理由有3個，停課不停學、政策延續、為大考做準備，截至21日，已有563名師生確診，台北市高中職以下的停課學校及機構累計有167所，影響師生達到6萬1254人，必須在防疫的過程中兼顧孩子的學習。

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▲台北市所有國中、高中職學校下周一至五（25至29日）實施線上遠距教學，期間學生免到校上課。（示意圖／記者周宸亘攝）

曾燦金指出，台北市公私立國中、高中職有128校，學生人數約有14萬8千多人，各校線上教學以同步線上課程為主，非同步或混成模式為輔，學校並應在學校網站公告各班級停課期間遠距教學課表，明確標註各節次課程授課教師，至於國小部分，考量到家長要請假照顧學童比較難，所以仍維持照常到校上課。

針對國中、高中職全面改線上教學消息，家長反應相當兩極，有人支持「沒有一個政策是十全十美的，但具體明確就好，至少小老百姓知道怎麼做」、「很好吧，國中生可以生活自理，提前宣布也可以提早準備」。但也有家長反對「小孩子都窩在家裡玩Game，線上上課根本沒有效果」、「快要考試了，線上上課會讓孩子成績退步吧」。

另外也有家長質疑，國小學童還未打疫苗，實體上課是否風險更大，「真奇怪，有打疫苗的遠距教學，沒打疫苗的小學生卻依舊到學校上課」、「小學生都沒打疫苗、應該更危險吧」、「很怪，沒有國小」、「小學生就不會染疫嗎」、「原來小學生沒打疫苗最安全，笑死」。

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