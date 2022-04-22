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社會 社會焦點 保障人權

全國檢察長5月將調動　29人有意角逐預賽名單曝光

▲檢察總長江惠民。（圖／記者蘇位榮攝）

▲檢察總長江惠民等檢察首長職期將陸續屆滿，預計將空出4到6個一、二審檢察長職缺。（資料照／記者蘇位榮攝）

記者劉昌松／台北報導

由於最高檢檢察總長江惠民任期將於5月7日屆滿，總統已提名高檢署檢察長邢泰釗擔任新總長，連帶牽動全國檢察高層人事調動，預計將有4到6名一、二審檢察長職缺，票選檢察人事審議委員今天29位報名或被推薦的名單，將從23日起公開向各方徵詢意見，由檢審會提出缺額2倍人選的入圍名單，交由法務部長蔡清祥圈選。

除了最高檢交棒外，台中高分檢檢察長謝榮盛、新北地檢檢察長徐錫祥、高雄地檢檢察長莊榮松3人的職期都將屆滿，加上桃園地檢署檢察長出缺，法務部在4月8日預估，2022年的檢察長職缺數4至6名，檢審會預計5月6日加開會議，提出入圍名單，由法務部長蔡清祥在5月13日公布遴選結果。

為了促進檢察長遴任徵求程序公開透明，9名票選檢審委員在得知法務部的遴選流程後，開始徵求各方推薦或自我報名新任檢察長職務，報名與推薦時間到22日下午5點半為止，如今已有29名人選曝光，其中期別最資深的是最高檢察署主任檢察官代理法務部常務次長張斗輝，期別最低的是北檢派駐法務部廉政署視察室主任林漢強。

全體票選檢審委員聯合公告全文如下

公告時間：111年4月22日上午10：00

一、為促進檢察長遴任徵求程序之公開透明，並避免遺漏錯誤，謹依照聯合徵求公告說明三規定，先行公告截至111年4月22日上午10時許止，目前已報名或推薦(仍需確認是否有意願) 之人選名單共計29位。惠請各界確認有無錯誤或遺漏。

二、本次受理報名或推薦，即將於今(22)日17：30截止。若本名單有遺漏或其他有意願報名者，請於截止期限前向票選檢審委員表達，俾供檢審委員自明（23）日起，公開向各方徵詢意見。

三、逾今日截止期間始向票選檢審委員報名或推薦者，以致各界無法公平檢視並由各方提供意見，依法縱使具有候選人資格，但其有無規避全國檢察官公評及無從對之廣徵意見等情，將列入票選檢審委員審酌考量之範圍。

以下名單依照司法官期別排列：


1 最高檢察署主任檢察官代理法務部常務次長 張斗輝 20期
2 臺高檢署主任檢察官 呂丁旺 22期
3 臺中高分檢署主任檢察官 吳萃芳 24期
4 高雄高分檢署檢察官 蔡國禎 24期
5 臺高檢署主任檢察官 陳文琪 25期
6 法務部行政執行署署長 林慶宗 26期
7 臺中高分檢署主任檢察官 張宏謀 26期
8 法務部廉政署署長 鄭銘謙 26期
9 臺高檢署主任檢察官 姜貴昌 27期
10 法務部檢察司司長 林錦村 28期
11 法務部參事 郭棋湧 29期
12 法務部保護司司長 毛有增 30期
13 臺高檢署主任檢察官 鄭鑫宏 31期
14 臺高檢署檢察官調法務部司法官學院主任秘書 李海龍 33期
15 臺高檢署檢察官 吳慧蘭 33期
16 臺南高分檢署檢察官 曾昭愷 34期
17 臺中高分檢署檢察官 謝名冠 34期
18 臺高檢署檢察官 曾文鐘 35期
19 臺高檢署檢察官調內政部警政署政風室主任 黃錦秋 35期
20 臺高檢署檢察官 楊四猛 35期
21 臺北地檢署檢察官 許祥珍 36期
22 臺中高分檢署檢察官 郭景東 36期
23 臺高檢署檢察官 滕治平 36期
24 臺高檢署檢察官 許鈺茹 36期
25 法務部行政執行署副署長 吳義聰 36期
26 臺高檢署檢察官調洗防辦秘書 蘇佩鈺 36期
27 高雄高分檢檢察官派駐法務部廉政署南調組組長 黃元冠 37期
28 臺高檢署檢察官調法務部調查局政風室主任 孫治遠 37期
29 臺北地檢署檢察官派駐法務部廉政署視察室主任 林漢強 38期

附註：如係被他人推薦，經票選檢審委員親自詢問確認無意願後，基於公平機制及尊重個人意願，均不予公告。

票選檢審委員：施教文、陳宗賢、王聖涵、吳明嫺、黃政揚、林志祐、
蔡佰達、蕭永昌、陳彥章。

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