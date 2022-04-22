桃園All好遊結合KKday　推10大里山里海生態遊　

▲桃園All好遊結合KKday推10大里山里海生態遊。（圖／記者楊淑媛攝）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦22日於新屋石滬故事館，為環境教育場所認證進行揭牌，並與全亞洲最大的旅遊體驗平台KKday，共同簽署桃園All好遊合作意向書；即日起只要上KKday平台就能輕鬆訂購市府提供的10項優質旅遊行程，並由鬧著玩主持群擔任嘉賓，宣示桃園里山里海生態旅遊元年啟動，同時運用數位科技，推出電子旅遊套票，創造零接觸消費新價值。

鄭市長說，全國有226個環境教育認證場所，今日「新屋石滬」環境教育設施場所認證揭牌啟用後，桃園即達成30個環教場域的里程碑，數量為全國最多，而桃園濱海獲環教設施場所認證的即有包括「許厝港重要濕地」、「草漯沙丘」、「觀新藻礁」、「海洋客家牽罟文化館」及「新屋石滬」等5處皆為桃園的生態亮點。

此外，市府「桃園All好遊」也正式上線開站，並與KKday旅遊體驗平台營銷長黃昭瑛簽署MOU，合作行銷3個里山、7個里海遊程，邀請遊客透過10大里山里海生態旅遊體驗行程向山、海致敬。未來市府也會持續推動海洋教育、生態亮點學校，並結合生態保護、生態教育及生態旅遊三合一推動，讓生態成為資產並展現魅力。

環保署副署長沈志修表示，新屋石滬的多孔性環境，孕育出多樣性生物，有如「海洋的育嬰房」而成為桃園西海岸重要的文化資產，期許未來將現存的11座石滬全部修復完成，並登錄為文化景觀，提供市民朋友假日參觀、平日休閒的優質環境教育場所。

環保局長呂理德感謝日月光環保永續基金會，贊助市府規劃推出桃園生態旅遊電子套票，民眾只要進入「桃園All好遊」網站選擇喜歡的旅遊商品，就能直接到KKday線上平台完成訂購，所有資料都會上傳手機，利用QR Code快速驗票。有興趣的民眾，請上「桃園All好遊」網站查詢旅遊資訊，享早鳥優惠、快閃遊程抽獎、分享好友送好遊、任務紅利回饋等好康。

KKday營銷長黃昭瑛表示，環教設施場所不僅具寓教於樂功能，也可帶動觀光，提升臺灣知名度， KKday線上平台能參與「桃園All好遊」活動，運用數位科技行銷，推出桃園里山里海的在地遊程，供自由行及觀光旅客選購，希望藉此發展在地特色遊程，帶動國際觀光發展。

包括市議員陳睿生、環保署副署長沈志修、環保局長呂理德、農業局長郭承泉、海管處長林立昌、新屋區長姜義坤、KKday營銷長黃昭瑛、中央大學副校長吳瑞賢、中央大學水文暨海洋研究所長黃志誠、中央大學地球科學系教授顏宏元、台灣觀光旅遊聯盟總會長姜仁通、永安國中校長古如毓、笨港國小校長黃素敷、永安國小校長徐大川、中壢區漁會理事長葉國傑、觀音區樹林社區發展協會理事長袁進益、大園區環保協會理事長卓玉珠、新屋區海洋客家休閒農業發展協會理事長黃裕聖、新屋庄文史工作室理事長姜義溎、新屋區愛鄉協會顧問李仁富、東和音樂體驗館總經理陳維宏、富田休閒農場場長楊三貴及活動嘉賓《鬧著玩》主持群等均一同出席。