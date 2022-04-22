剩6縣市守百例內！全台破2萬例「確診地圖曝」　陳時中：會再擴大

▲剩6縣市守在百例以內。（圖／翻攝自疾管署）

記者曾筠淇／綜合報導

今天國內新增3766例本土個案，分布於22縣市，其中又以新北市的1325例最多。根據疾管署稍早更新的「本土病例地圖分布」可見，現在共有6縣市為深咖啡色，今年累計均大於900例。而針對疫情，指揮官陳時中坦言，「整體未來的疫情一定是會擴大」。

今天新增的3766例本土病例，全台所有縣市都有病例，依序為新北市1325例、台北市739例、桃園市588例、基隆市275例、台中市183例、高雄市117例、花蓮縣100例、宜蘭縣80例、台南市71例、彰化縣57例、雲林縣50例、新竹縣48例、台東縣42例、新竹市23例、苗栗縣23例、屏東縣22例、南投縣10例、金門縣5例、嘉義縣4例、嘉義市2例、澎湖縣1例及連江縣1例。

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根據疾管署更新的「本土病例地理分布」可見，今年1月1日統計至今，共有6縣市的累計確診數大於900例、6縣市小於100例。

深咖啡色縣市（913～7363例）有6：

基隆市1764例

台北市3854例

新北市7363例

桃園市3100例

高雄市1130例

花蓮縣984例



次深褐色（252～912例）有5：



新竹縣408例

台中市694例

台南市368例

屏東縣267例

宜蘭縣612例

橘色縣市（86～251人）有5：



新竹市235例

苗栗縣134例

彰化縣181例

雲林縣155例

台東縣166例

淡橙色縣市（6～85人）有5：

南投縣61例

嘉義市36例

嘉義縣68例

金門縣10例

連江縣9例

淡黃色縣市（0～5人）有1：

澎湖縣5例

今年自1月1日至今已累計21604例本土病例，其中又以新北市累計的病例數最多，共計7363例。

針對此波疫情，稍早記者會上，指揮官陳時中表示，「整體未來的疫情一定是會擴大，我們再三從兩個禮拜前就跟大家報告，第一個就是要重點疫調、科技防疫；第二個就是匡列要簡化、天數要往下減；第三個就是PCR跟快篩要共同運用，輕重分流」。