德政府呼籲「少洗澡」　擺脫對俄能源依賴！醫：洗這4部位就好

▲德國皮膚科醫師呼籲，洗澡只要集中清洗4個部位即可。（圖／取自免費圖庫pexels）



記者王佩翊／綜合報導

俄國入侵烏克蘭近2個月，各國為了抵制俄羅斯的暴力行徑，紛紛祭出制裁行動，其中包含進口俄羅斯能源等，不過也因此反過來遭到俄羅斯報復。受此影響，為了呼籲民眾共同減少能源使用，以降低對俄國的依賴，德國媒體竟然引用經濟部長的話，要大家「少洗澡」，洗澡時只要清洗臀部、腋下、腳以及腹股溝即可。

由於未來有可能全面禁止俄羅斯能源進口，德國當局呼籲民眾減少開暖氣、泡三溫暖以及淋浴的次數，以減少對於俄國能源的依賴。德國《圖片報》16日引述經濟部長哈貝克（Robert Habeck）的言論報導，民眾應該通過個人行動來節約能源。

該報導提出了少洗澡的好處，並找來專家與皮膚科醫師阿德勒（Yael Adler）佐證，「洗澡不但不是不衛生的行為，還能夠在抵制克里姆林宮的同時，改善皮膚狀態」。文章內建議，洗澡只需要洗臀部、腋下、腳以及腹股溝這4個部位即可，因為這4個部位體味最臭。

阿德勒表示，人類皮膚上有些細菌其實對人體有益，但卻只有少量存在，如果人類願意放棄經常洗澡的習慣，這些微生物就有機會繁殖，以保護宿主不會罹患濕疹，甚至還能消耗那些導致體臭的物質，讓皮膚自我清潔。他宣稱，皮膚在3週後就會習慣新的洗澡頻率。

他還強調，經常沐浴對皮膚毫無益處，而且在不使用肥皂或洗髮精等清潔劑的情況下，更不容易傷害皮膚的微生物群，減少洗澡次數還能有效減緩20%的皮膚問題。

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