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北約有成員國希望繼續打！　土耳其：他們希望弱化俄羅斯實力

▲▼烏克蘭南部港城馬力波（Mariupol）的亞速鋼鐵廠（Azovstal）。（圖／路透）

▲▼烏克蘭南部港城馬力波（Mariupol）的亞速鋼鐵廠（Azovstal）。（圖／路透）

中央社專電

土耳其外交部長卡夫索格魯受訪表示，本來認為俄國和烏克蘭談判代表在伊斯坦堡會談後，俄烏戰事不會持續太久，但部分北約成員國希望烏俄戰爭持續，從而削弱俄羅斯實力。

土耳其國營安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）報導，卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）昨天接受有線電視新聞網土耳其頻道（CNN Turk）訪問時指出，土耳其本來認為伊斯坦堡會談後，俄烏戰爭不會持續太久。「但在北約外長會議後，給人的印象是…部分北約成員希望戰爭持續，戰事繼續，讓俄羅斯變得更弱」。

烏俄談判代表3月底在伊斯坦堡舉行的面對面會談，為停戰帶來一線曙光。會談期間，烏克蘭官員表示準備就烏克蘭「中立地位」進行談判，以換取安全保障。烏克蘭中立是俄方停戰的關鍵條件之一。

俄國當時承諾大幅減少對烏克蘭首都基輔（Kyiv）及切爾尼戈夫（Chernihiv）的軍事行動，為日後談判增加互信。

卡夫索格魯談到俄羅斯及烏克蘭領導人在土耳其會晤的可能性時說，土耳其總統艾爾段（Recep TayyipErdogan）與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）及烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）時時保持聯繫。艾爾段總統未來幾天將再次與這兩位領導人對話。

▲▼馬力波（Mariupol）現況和持續遭到的亞速鋼鐵廠。（圖／路透）

卡夫索格魯指出，烏俄兩國領導人仍有望在土耳其會談。「原則上，雙邊都對合適情況下碰面提出正面看法。」

美土關係方面，土耳其向俄羅斯採購S-400防空飛彈系統於2019年運交後，美國政府認為S-400系統會對F-35戰機構成威脅，將土耳其排除在F-35聯合開發計畫之外。華府也對土耳其官員實施制裁。卡夫索格魯回應美國是否取消相關制裁時說，已見到美方更為彈性，「我們正努力尋求解決方案。」

他表示，美國總統拜登（Joe Biden）與艾爾段總統會晤期間，拜登提出的戰略機制已經建立，美土也在安卡拉舉行副部長級會議，並將於5月18日舉行部長級會談，相信「如果這種方式繼續」，S-400和F-35相關爭議「如果不是現在，就會在下一階段」解決。

土耳其向俄購買S-400系統一直是美土關係癥結之一，美國認為，俄羅斯可以透過 S-400 秘密獲取 F-35數據，且S-400無法與北大西洋公約組織（NATO）系統相容。土耳其則堅稱不會將 S-400 整合至北約系統，S-400也不會對 F-35 構成威脅。

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