日外交藍皮書重申台灣是重要夥伴　支持參與WHA

▲ 2021年WHA受疫情影響，採視訊方式進行。（圖／路透）

文／中央社

日本外務省今天公布2022年新版「外交藍皮書」，重申台灣是重要夥伴、支持台灣參與世界衛生大會（WHA），並睽違19年恢復稱俄羅斯「非法占領」具主權爭議的南千島群島。

外務省從1957年起每年都會製作外交藍皮書，基於日本的外交立場，紀錄近期的國際情勢與外交動向。

日本放送協會（NHK）、讀賣新聞等媒體報導，外務省今天在內閣會議中報告2022年新版外交藍皮書，指出國際情勢將從以往美國壓倒性政治與軍事力量維持世界安定繁榮的時代，正式進入「美中競爭、各國競逐」的時代。

今年新版藍皮書對台灣的記載延續去年的立場與文字，指台灣對日本「是極為重要的夥伴、重要的朋友」；重申日本主張防疫不該發生地理上空白，一貫支持台灣以觀察員身分參加WHA。

今年版本也提到，因中國軍力急速強化，兩岸軍事平衡逐漸傾向對中國有利，中國在台灣周邊軍事活動趨於頻繁，例如多次以軍機擾台。

在此情形下，從去年3月的美日外交國防2加2會談為首，日本開始在國際場合多次提及台灣，包括去年4月美日峰會、5月G7外長會議、6月日澳2加2、G7峰會等，以及今年以來的日澳視訊高峰對談、美日視訊高峰對談、日法2加2、美日韓外長聯合聲明等，對台海的和平與安定重要性、敦促和平解決兩岸問題等達成共識。

在中國方面，藍皮書指出中國與俄羅斯維持緊密關係，在日本周邊軍事活動趨於頻繁，試圖在東海與南海等區域單方面改變現狀等，形成安全保障上的強烈疑慮。

但藍皮書也認為中國對日本而言是「最重要的2個國家之一」，構築具建設性與安定的日中關係相當重要。

另外，前首相安倍晉三執政時曾邀中國國家主席習近平以國賓身分訪日，後因疫情延期，去年藍皮書記載此事「還不到討論具體時程的階段」，今年版本中則未再提及。

藍皮書以嚴厲措辭稱俄羅斯入侵烏克蘭是「威脅冷戰後世界秩序的歷史一大轉折點」「動搖國際秩序基礎的暴行」，且認為此事也與日本自身的安全保障息息相關，強調要透過制裁措施，讓俄羅斯需付出高昂代價。

在日俄兩國的和平條約談判方面，藍皮書指「無法談論展望」；對於日俄間具有主權爭議的南千島群島（日本稱「北方四島」或「北方領土」），藍皮書稱「是日本固有領土，現遭俄羅斯非法占領」。

報導指出，過去在日俄談判和平條約期間，外交藍皮書已多年沒有使用上述措辭；藍皮書中上次出現「非法占領」一詞是2003年版；上一次使用「日本固有領土」則是2011年版。顯示日本對俄態度日趨轉硬。

日本經濟新聞報導，外交藍皮書反映日本政府對外國情勢的見解與外交戰略，這是去年10月首相岸田文雄上任後首次公布的外交藍皮書。

此外，外交藍皮書的內容，一般而言都是記載前一年1月到12月的國際情勢，這次則包含許多今年2月的俄羅斯入侵烏克蘭狀況。