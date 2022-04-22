酒客互毆打瘋了！警勸阻也被噴辣椒水　另一派全跑光...2人GG

▲蔡姓男子（左）等人與另一幫酒客爆發口角，警方到場竟噴辣椒水當場被壓制。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者黃哲民／台北報導

北市2掛酒客去年底大白天當街鬥毆，引發上班上學人潮恐慌，轄區5位警員到場處理，一名蔡姓酒客打紅了眼，不聽勸還拿噴霧型辣椒水襲警，同夥黃姓男子更拉扯警員企圖阻撓執法，雙雙遭強忍雙眼刺痛的警員壓制，另一幫人馬見狀當場跑光光，蔡男2人被送辦認罪，台北地院依妨害公務罪判2人各拘役55天，皆得易科罰金5萬5000元，可上訴。

這起事件發生在去年（2021年）12月30日上午6時許，2掛互不相識的酒客從北市中山區酒店散場離開，走在路上疑似碰撞擦出火花，進而當街叫囂、互毆，近10人扭打成一團，當時正要進入上班上學尖峰時刻，很多人目睹都看傻眼、紛紛驚慌走避。

▲蔡姓男子等人與另派人馬爆發口角，警方到場竟噴辣椒水當場被壓制。（圖／記者邱中岳翻攝）

轄區派出所5位警員獲報趕來，把醉醺醺的2派人馬隔開，但蔡男（26歲）踩不住煞車，不僅繼續鬧事，還掏出一罐噴霧型辣椒水亂噴，警員要他停手，他乾脆往警員臉上噴。

其中4位警員猝不及防，遭蔡男噴了滿臉、雙眼刺痛不堪，與蔡男同掛的黃男（27歲）這時插手拉扯警員，企圖阻撓警員逮捕蔡男，5位警員卯起來壓制蔡、黃2人上銬，連同2人在場的朋友一起帶回，而另一派人馬早已趁亂跑光光。

蔡男從事司機工作，黃男無業，法官指2人襲警行為漠視國家法治、影響公權力行使，考量2人被送辦後已認錯，依妨害公務罪判2人各拘役55天、皆得易科罰金5萬5000元，並沒收本案辣椒水，可上訴。