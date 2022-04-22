美國新武器曝光！百架「鳳凰幽靈」無人機軍援烏克蘭　助守烏東

▲ 西方軍援陸續運抵烏克蘭。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄烏戰事持續逾8周，美國持續加碼對烏克蘭軍援。五角大廈也宣布，將提供新武器「鳳凰幽靈」無人機，做為最新一波軍援的一部分。此武器系統由美國空軍開發，屬於一次性自殺式攻擊無人機，相當適合在烏東頓巴斯之戰使用。

《路透社》報導，美國白宮21日宣布，將向烏克蘭提供逾121架「鳳凰幽靈」戰術無人機系統（Phoenix Ghost Tactical Unmanned Aerial Systems），做為新一波軍援一環，這是美國首度揭露這項新武器。

五角大廈指出，頓巴斯地區地勢平坦，因此非常適合使用「鳳凰幽靈」。發言人柯比（John Kirby）說明，這項武器是根據一系列要求所開發，非常符合烏克蘭在頓巴斯的需求。

外界對「鳳凰幽靈」這項神秘的新武器射程及精準度等資訊所知甚少，柯比也拒絕提供更多細節，但他表示，這項武器主要是為打擊目標而設計，「當然也可以用來提供它觀測到的景象，但主要聚焦於攻擊。」

烏軍現正使用的西方武器包括刺針防空飛彈（stinger missile）、標槍反戰車飛彈（Javelin missile）及無人機，如土耳其拜的拉克塔TB2武裝無人機（Bayraktar TB2）及美國製造的彈簧刀無人機（Switchblade），有效打擊俄軍陣地。

此前已有一小批烏軍在美國學習操作彈簧刀，而柯比表示，針對「鳳凰幽靈」的培訓將與彈簧刀類似，但拒絕透露培訓計畫細節及受訓人數。

柯比21日起初聲稱，「鳳凰幽靈」是專為烏克蘭快速研發而成，但後來在記者會上澄清，研發工作在俄國侵烏以前就已開始。不過他也表示，將持續依照烏軍在烏東部署戰術無人機系統的要求，推動研發進展。

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