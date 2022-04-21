　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

超市上百熱銷品下殺5折！JASONS「防疫空空賞」3大趨勢公布

▲▼JASONS超市公布「防疫空空賞」，300項熱銷品最高下殺五折、加碼贈百元購物金。（圖／業者提供）

▲JASONS超市公布「防疫空空賞」，300項熱銷品最高下殺五折、加碼贈百元購物金。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

本土疫情持續升溫，JASONS超市公布去年最容易被搶購一空的熱銷風雲榜「防疫空空賞」，並針對百大暢銷品祭出5折起優惠。而「防疫空空賞」組成有3大趨勢，包括健康原味、永續生活、重儀式感，像是主打友善動物與環境的商品大幅增加，能轉換心情的異國食品、懷舊台味點心也是暢銷品。

JASONS超市公布「防疫空空賞」3大趨勢，另外在4月20日～5月3日活動期間，單日消費滿千元就加碼贈百元現金抵用券一張，還有百大暢銷商品祭出最高5折優惠，鼓勵一次購足。此外母親節蛋糕預購活動方面，也邀請高雄名店多那之Donutes設計專屬蛋糕。

▲▼JASONS超市公布「防疫空空賞」，300項熱銷品最高下殺五折、加碼贈百元購物金。（圖／業者提供）

▲JASONS超市公布「防疫空空賞」3大消費趨勢。（圖／業者提供）

趨勢1、健康意識抬頭，原味食品成長五成

疫情讓消費者更重視身體健康，更常採購單純少添加的原味食品。JASONS發現，2021年對比2020年百大熱銷商品，主打自然原味的蘇打餅、海苔、麥片等相關商品銷量成長5成，蘇打餅乾熱賣超過6萬包。為了力挺防疫，精選年度熱銷原味食品祭出優惠，如：東京味付海苔片、上友蘇打餅「買1送1」，Calbee富果樂水果麥片特價189元，指定優格商品最高享7折優惠。

趨勢2：友善動物與環境的永續商品增加

疫情提醒消費者反思與地球萬物友善共存的重要性，業者表示，2年間主打善待母雞的非籠飼雞蛋、友善環境的植物奶商品數增加，顯示消費者對永續商品的接受度日益提升。為號召更多消費者響應，精選幸福牧場所推出的蛋黃香人道雞蛋、放山雞蛋、幸福好蛋，以及新上市的Otis咖啡師燕麥奶、每日燕麥奶推出嚐鮮優惠。

趨勢3：用儀式感終結焦慮，異國食品、懷舊台味點心熱銷

疫情打亂生活節奏，長時間讓人身心緊繃，能快速轉換心情的儀式感商品大熱賣，能喚起出國旅遊美好回憶的異國食品，以及復刻童年回憶的台味點心都是暢銷代表，JASON檔期優惠集結日本人氣米果系列享85折；而新上市的義大利人氣酒款－月亮寶石麝香氣泡葡萄酒、追韓劇必吃的Bibigo頂級韓式雞肉美乃滋風味飯、熱門韓劇《魷魚遊戲》經典遊戲的椪糖造型烘烤洋芋片等，都享新品特惠價；另外台味經典如一之鄉蜂蜜蛋糕、桃酥餅乾，消費滿350元可用優惠價加購商品，最低36元起。

▲▼city`super於竹北店首次大規模導入及動物福利雞蛋、小農鮮乳專區。（圖／業者提供）

▲city`super於竹北店首次大規模導入及動物福利雞蛋、小農鮮乳專區。（圖／業者提供）

此外，以搜羅異國美食聞名的city’super超市為響應4/22世界地球日，即起至5/8於全台8家門市從「擴大蔬食低碳飲食」、「環境友善」及「無痕餐飲」三大核心主軸出發，祭出百項綠商品多種優惠，號召消費者實踐「綠生活」等行動方案為環境盡份心力。

其中今年甫開幕竹北店，大規模導入「有機產銷履歷直送蔬果專區」及動物福利雞蛋、小農鮮乳專區，並特設「生態永續環境水產專區」，專區中水產皆來自於生態內陸及深海域箱網養殖場，運用綠能科技，重視生態永續環境、無藥殘的生態飼養工法，有身分證的水產吃得安心、健康。

像是city’super復興店、竹北店祭出限定「鱻活一號 無毒養殖黃金錩」400g「買1送1」優惠價450元，在純淨無汙染海上箱網養殖的黃金錩肉質肥滿甘甜、香氣十足，不論香煎或是清蒸都能享受鮮甜的好滋味。而採用100%天然有機來源的潔淨成分精油，獨賣「APOMAN驅蟲少年清潔劑」，分別有檸檬生薑地板、萊姆薄荷萬用、尤加利薄荷浴廁清潔劑，原價每瓶220元，現在「第二件5折」。 

city'super觀察隨著疫情升溫在家自煮比例變高，也獨家販售環保可回收物料包裝的無麩質義大利麵，並針對未來肉、植物奶等植物性食品、蔬食料理即時包特設專區，也祭出優惠價。4/21-5/1消費滿千送百抵用券；即日起至5/8消費滿千元再抽市價1萬元以上義大利「DeLonghi 迪朗奇」20公升旋風式烤箱、價值近6千元的日本製「UCHICOOK」健康萬用油炸鍋等精品家電，再享Happy Go點數3倍送等。

►PP石墨烯塑崩褲二代全新上市 2入$4980 東幣現折15%

►雅詩蘭黛小棕瓶特價！快補貨

ET快訊
威力彩今飆8.8億！　「4生肖、4星座」衝了
全家限時「隱藏優惠」曝！　1步驟免費喝飲料
快訊／陳將双UBA下一站！　政大獨招榜單獲正取
快訊／華視新聞出包　陳雅琳請辭總經理！
快訊／福和橋下男子頭部中彈　槍手抓到了！
她哭「後悔看阿妹演唱會」拿家人命去賭　網戰爆
俄「殘暴傭兵團」驚傳3000人遭殲滅　首領急赴頓巴斯
獨／2小時狂掃近4百萬！鳳梨挺「他」復出　爆乳妹彎腰亂入
快訊／中華射箭男團挺進世界盃金牌戰！
和平醫院院長確診　醫公開班表「吐11字」太感人
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

超市上百熱銷品下殺5折！JASONS「防疫空空賞」3大趨勢公布

5大平台愛地球優惠整理　環保餐具、隨行杯精選買一送一

全聯母親節福袋限時3天開搶！頭獎Mini Cooper　內容物及獎項曝光

【廣編】特上動漫祭39款航海王包裝上市　還能爽抽最新Switch

「未來褲」塑身、推脂、解壓力！林美秀、吳淡如：下半身年輕十歲

手捧這束花超吸睛！頂呱呱「炸雞花」回來了　4種罪惡炸物一次吃

月底單日恐萬人確診！各大賣場提前備貨防搶　「這2樣」賣最好

今天衝了！地球日爽喝「超商美式、拿鐵買2送2」　環保杯再折7元

蟹膏飯糰爆超濃海味！超商獨家聯名人氣壽司店　海陸壽司一盒吃到爽

居家防疫三大類用品先備好　準備兩週量即可不用過度囤貨

李燕確診開直播報平安：像重感冒10倍　「從來沒想過」查防疫保單已過期

薔薔太敢做自己「被自己嚇到」　曾抗拒進入《黑澀會》「這節目很丟臉」

上海封城請老婆幫理髮　指導30分鐘竟變大光頭

李榮浩「同框楊丞琳」害羞了＞／／＜　和陳立農跳BLACKPINK舞畫風超不同

女醫大膽抓蟑螂以為「假的」　下秒崩潰！同事狂笑：是真的

顏佑庭不會切番茄...楊銘威：你才是少爺　鬼鬼被催著急喊「我又不是雞」XD

剛破殼迷你萌龜腳軟狂跌倒　肚皮朝天+四腳亂揮超療癒

護瓜大聯盟！西瓜產季防小偷　警帶爺奶組「蜈蚣陣」超霸氣

回家遭黑汪全身式緊貼狂聞　姐坦白：有到收容所抱狗啦

正妹搭高鐵突遇「迷路行李箱」 大叔一旁睡翻！網笑：把妹新技

超市上百熱銷品下殺5折！JASONS「防疫空空賞」3大趨勢公布

5大平台愛地球優惠整理　環保餐具、隨行杯精選買一送一

全聯母親節福袋限時3天開搶！頭獎Mini Cooper　內容物及獎項曝光

【廣編】特上動漫祭39款航海王包裝上市　還能爽抽最新Switch

「未來褲」塑身、推脂、解壓力！林美秀、吳淡如：下半身年輕十歲

手捧這束花超吸睛！頂呱呱「炸雞花」回來了　4種罪惡炸物一次吃

月底單日恐萬人確診！各大賣場提前備貨防搶　「這2樣」賣最好

今天衝了！地球日爽喝「超商美式、拿鐵買2送2」　環保杯再折7元

蟹膏飯糰爆超濃海味！超商獨家聯名人氣壽司店　海陸壽司一盒吃到爽

居家防疫三大類用品先備好　準備兩週量即可不用過度囤貨

快訊／桃園3大張60處足跡曝　好市多、台茂、竹圍漁港入列

中華射箭女團世界盃奪銅　加射力退勁敵義大利

男友與「黃金獵犬」甜蜜依偎　她無奈PO「我被拍成狗」96萬人爆笑

快訊／阿妹演唱會+9！不只員警　住院醫師衝台北聽阿妹也確診

林應然／清零無望　非常時期應有非常作法

明飆34度「入夜變天」　雨彈續轟到週末！颱風可能發展時間曝

雲林+42！　親友群聚新增1孕婦3幼童　老師衝小巨蛋聽阿妹也染疫

快訊／金門首例兒童確診！一家4口「3人染疫」　國小停課10天

BNT5月有機會來！指揮中心保證疫苗量夠　還有3批250萬劑莫德納

台南確診+33！再爆鹽水教會傳播鏈25人染疫　阿妹演唱會+3

女網紅拍片遭400淫狼集體性騷！　衣服被撕破扯爛...接力拋到空中

消費熱門新聞

網列「9大囤糧備貨清單」引熱議

超商限時2天「美式、拿鐵買2送2」環保杯再折7元

「未來褲」塑身、推脂、解壓力！讓下半身年輕十歲

頂呱呱「真心炸雞花」限時開賣！

測驗你是哪一種社畜？把關打拚族的健康飲食

全聯DM最新優惠出爐！社團列清單必買

超商聯名人氣壽司店打造3款輕食新品

好自在「3大明星商品」特價再享滿額現折

月底單日恐萬人確診！各大賣場提前備貨防搶

只有3天！超商4大咖啡飲品買8杯送4杯

麥當勞「韓風炸雞腿」限時42天回歸

全聯母親節線上福袋限時3天開搶

口袋裡摸到什麼最讓人興奮？

超商夢幻系「西西里咖啡」重磅回歸

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

本土+2386！身邊有確診者？　輸入手機號碼秒查

仙女媽13年狂生7胎！稱不想浪費好基因

快訊／今日「本土狂飆2969例」再創新高　境外增89例

快訊／腳交千金伸腿逼聞：香不香？司機氣炸開吉了

遇「腳交千金」司機EQ驚人　見這1幕網跪了

今本土增2969例！新北1000例最多

醫籲禁餐廳內用　陳時中：避免併桌吃飯

醫：身邊沒感染者代表你沒朋友

買豪華新大樓「鄰居全是8年級生」！他崩潰了

台中「腳交千金」踩椅背！暴走逼司機聞腳掌：香不香

腳交千金很「傲嬌」　被載到警局還不肯下車

快訊／鄉民女神確診！　CT值32

丟丟妹剪掉招牌厚瀏海！　「耳下3cm短髮」新造型美翻網

2歲童重症亡！柯文哲「1動作」PTT刷一排狂讚：真指揮官

快訊／傳今日確診上看3000例！　指揮中心14:00說明

更多

最夯影音

更多
李燕確診開直播報平安：像重感冒10倍　「從來沒想過」查防疫保單已過期

李燕確診開直播報平安：像重感冒10倍　「從來沒想過」查防疫保單已過期
薔薔太敢做自己「被自己嚇到」　曾抗拒進入《黑澀會》「這節目很丟臉」

薔薔太敢做自己「被自己嚇到」　曾抗拒進入《黑澀會》「這節目很丟臉」

上海封城請老婆幫理髮　指導30分鐘竟變大光頭

上海封城請老婆幫理髮　指導30分鐘竟變大光頭

李榮浩「同框楊丞琳」害羞了＞／／＜　和陳立農跳BLACKPINK舞畫風超不同

李榮浩「同框楊丞琳」害羞了＞／／＜　和陳立農跳BLACKPINK舞畫風超不同

女醫大膽抓蟑螂以為「假的」　下秒崩潰！同事狂笑：是真的

女醫大膽抓蟑螂以為「假的」　下秒崩潰！同事狂笑：是真的

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面