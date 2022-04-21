超市上百熱銷品下殺5折！JASONS「防疫空空賞」3大趨勢公布

▲JASONS超市公布「防疫空空賞」，300項熱銷品最高下殺五折、加碼贈百元購物金。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

本土疫情持續升溫，JASONS超市公布去年最容易被搶購一空的熱銷風雲榜「防疫空空賞」，並針對百大暢銷品祭出5折起優惠。而「防疫空空賞」組成有3大趨勢，包括健康原味、永續生活、重儀式感，像是主打友善動物與環境的商品大幅增加，能轉換心情的異國食品、懷舊台味點心也是暢銷品。

JASONS超市公布「防疫空空賞」3大趨勢，另外在4月20日～5月3日活動期間，單日消費滿千元就加碼贈百元現金抵用券一張，還有百大暢銷商品祭出最高5折優惠，鼓勵一次購足。此外母親節蛋糕預購活動方面，也邀請高雄名店多那之Donutes設計專屬蛋糕。

▲JASONS超市公布「防疫空空賞」3大消費趨勢。（圖／業者提供）

趨勢1、健康意識抬頭，原味食品成長五成

疫情讓消費者更重視身體健康，更常採購單純少添加的原味食品。JASONS發現，2021年對比2020年百大熱銷商品，主打自然原味的蘇打餅、海苔、麥片等相關商品銷量成長5成，蘇打餅乾熱賣超過6萬包。為了力挺防疫，精選年度熱銷原味食品祭出優惠，如：東京味付海苔片、上友蘇打餅「買1送1」，Calbee富果樂水果麥片特價189元，指定優格商品最高享7折優惠。

趨勢2：友善動物與環境的永續商品增加

疫情提醒消費者反思與地球萬物友善共存的重要性，業者表示，2年間主打善待母雞的非籠飼雞蛋、友善環境的植物奶商品數增加，顯示消費者對永續商品的接受度日益提升。為號召更多消費者響應，精選幸福牧場所推出的蛋黃香人道雞蛋、放山雞蛋、幸福好蛋，以及新上市的Otis咖啡師燕麥奶、每日燕麥奶推出嚐鮮優惠。

趨勢3：用儀式感終結焦慮，異國食品、懷舊台味點心熱銷

疫情打亂生活節奏，長時間讓人身心緊繃，能快速轉換心情的儀式感商品大熱賣，能喚起出國旅遊美好回憶的異國食品，以及復刻童年回憶的台味點心都是暢銷代表，JASON檔期優惠集結日本人氣米果系列享85折；而新上市的義大利人氣酒款－月亮寶石麝香氣泡葡萄酒、追韓劇必吃的Bibigo頂級韓式雞肉美乃滋風味飯、熱門韓劇《魷魚遊戲》經典遊戲的椪糖造型烘烤洋芋片等，都享新品特惠價；另外台味經典如一之鄉蜂蜜蛋糕、桃酥餅乾，消費滿350元可用優惠價加購商品，最低36元起。

▲city`super於竹北店首次大規模導入及動物福利雞蛋、小農鮮乳專區。（圖／業者提供）



此外，以搜羅異國美食聞名的city’super超市為響應4/22世界地球日，即起至5/8於全台8家門市從「擴大蔬食低碳飲食」、「環境友善」及「無痕餐飲」三大核心主軸出發，祭出百項綠商品多種優惠，號召消費者實踐「綠生活」等行動方案為環境盡份心力。

其中今年甫開幕竹北店，大規模導入「有機產銷履歷直送蔬果專區」及動物福利雞蛋、小農鮮乳專區，並特設「生態永續環境水產專區」，專區中水產皆來自於生態內陸及深海域箱網養殖場，運用綠能科技，重視生態永續環境、無藥殘的生態飼養工法，有身分證的水產吃得安心、健康。

像是city’super復興店、竹北店祭出限定「鱻活一號 無毒養殖黃金錩」400g「買1送1」優惠價450元，在純淨無汙染海上箱網養殖的黃金錩肉質肥滿甘甜、香氣十足，不論香煎或是清蒸都能享受鮮甜的好滋味。而採用100%天然有機來源的潔淨成分精油，獨賣「APOMAN驅蟲少年清潔劑」，分別有檸檬生薑地板、萊姆薄荷萬用、尤加利薄荷浴廁清潔劑，原價每瓶220元，現在「第二件5折」。

city'super觀察隨著疫情升溫在家自煮比例變高，也獨家販售環保可回收物料包裝的無麩質義大利麵，並針對未來肉、植物奶等植物性食品、蔬食料理即時包特設專區，也祭出優惠價。4/21-5/1消費滿千送百抵用券；即日起至5/8消費滿千元再抽市價1萬元以上義大利「DeLonghi 迪朗奇」20公升旋風式烤箱、價值近6千元的日本製「UCHICOOK」健康萬用油炸鍋等精品家電，再享Happy Go點數3倍送等。