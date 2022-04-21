「烏克蘭戰地醫生」喊寶貝　高雄婦暈船！險把66萬老本噴光

記者吳世龍／高雄報導

高雄一名廖姓婦人在網路上認識一名自稱在烏克蘭的醫生，對方每日以噓寒問暖的方式，讓她以為愛情來敲門，接著以戰亂局勢不穩定為由，要把500多萬美元的家產寄託給她，但要先墊付66萬4千元包裹處理費，廖婦不疑有他，前往郵局匯款時，遭行員發現有異通報。員警到場後，立刻對廖婦說出：「天下沒有這麼好康的事情！」當場戳破這場愛情的騙局。

▲廖姓婦人落入愛情詐騙圈套險遭騙66萬的老本。（圖／記者吳世龍翻攝）

旗山分局杉林分駐所於19日下午，接獲轄區一家郵局行員通報，指出一名66歲廖姓婦人要匯款66萬4千多元到指定帳戶內，行員驚覺有異立刻通報警方。員警到場後詢問廖婦匯款用途時，她才吞吞吐吐地說出，日前透過網路通訊軟體LINE認識，一名自稱是戰地醫生的男網友，對方每日都對她噓寒問暖，漸漸對他產生愛意。

日前對方突然向她表示，因俄烏戰爭衝突持續升溫，戰況十分緊張，所以讓他萌生退意，還表示退休後要來台生活，打算把500多萬美元的退休金及獎勵金以包裹寄來台灣，請廖女幫忙代為接收，但必須先墊付新臺幣66萬4千多元的郵務費用，廖女以為黃昏之戀到來，於是急忙到郵局要匯款幫忙。

▲自稱戰地醫生的男網友每日傳噓寒問暖的字句給廖婦，讓她落入愛情詐騙圈套。（圖／記者吳世龍翻攝）

警方聽聞後，查看廖婦手機上的交談內容，發現這名戰地醫生超會甜言蜜語，對話不時以甜言蜜語攻勢，不時提到「親愛的」、「我的寶貝」、「我的女人會幫我完成匯款」等語，但是對方的聊天內容不僅使用簡體字，且語意、語法也不通順，警方立刻向她表示這些全部都是騙人的伎倆。

廖婦起初還半信半疑，員警只好拿出網路上的案例，逐一向她勸說：「你連人都沒見過，就要送妳500多萬美金？天下沒有這麼好康的事情！」，這時廖女才恍然大悟，原來這一切都是詐騙陷阱，隨即打消匯款念頭，並感謝警方與行員及時的幫忙，讓她保住畢生儲蓄。