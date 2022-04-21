今增6例中症！年齡都50歲以上　2人完全沒打疫苗

▲今年以來本土病例分析。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增6名中症患者，其中有2人打3劑仍中症，另有2人完全沒打過疫苗，目前中症累計57例。根據統計，截至4/20總計有15,544例個案，今重症沒有增加，輕症無症狀的是99.60%，中症0.37%、重症是0.03%。

另外，今日新增個案分佈為新北市(1,000例)，臺北市(663例)，桃園市(414例)，基隆市(216例)，臺中市(139例)，花蓮縣(92例)，高雄市(82例)，宜蘭縣(80例)，雲林縣(42例)，新竹縣(38例)，彰化縣(37例)，新竹市及臺南市(各34例)，屏東縣(32例)，臺東縣(22例)，苗栗縣(19例)，南投縣(10例)，嘉義市(6例)，嘉義縣(5例)，澎湖縣及連江縣(各2例)。相關疫情調查持續進行中。

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指揮中心說明，今日新增境外移入個案為36例男性、53例女性，年齡介於未滿10歲至60多歲，分別自越南(5例)，菲律賓(2例)，加拿大、美國、印尼及日本(各1例)移入，另78例調查中。入境日介於今年3月20日至4月20日。

▲新增6例中症病例說明。（圖／指揮中心提供）

