調查局追華視誤播「共軍襲台」原因　2名導播招認：單純失誤

▲華視今（20日）晨間新聞跑馬燈誤傳共軍襲台假消息。（圖／國民黨立法院黨團提供）

記者黃哲民／台北報導

華視今（20日）上午的新聞畫面跑馬燈快訊，誤傳「新北市遭共軍導彈擊中」等駭人字幕，引發觀眾緊張，國安單位立刻追查原因，調查局台北市調查處上午與國家通訊傳播委員會（NCC）同時派人到華視了解系統操作，初步確認內網環境沒受駭客入侵，而華視2名的輪值導播下午也主動到台北市調查處說明，承認疏忽出包，對於播放內容漏未交接與重複確認，2人已被請回。

華視今天上午7點晨間新聞畫面下方跑馬燈，驚見「新北市遭共軍導彈擊中」、「臺北港艦艇爆炸設施船舶損毀」、「板橋車站疑似遭特工縱火施放爆裂物」等字幕，嚇壞許多觀眾，一時恐慌台海是否爆發戰爭。

▲華視代理總經理陳雅琳隔離中現身，為誤報新聞事件「視訊道歉」。（圖／翻攝自YouTube／華視新聞 CH52）

據悉，華視第一時間還不曉得事情大條，但國安單位立刻追查原因，華視上午公開澄清致歉時，台北市調查局已派調查官到華視了解系統操作流程，NCC恰巧也派人到場了解，雙方各自調查事發原因，台北處著重於是否為境外敵對勢力或駭客所為，企圖危害國家安全。

華視高層解釋，上周接獲新北市消防局委託，製播民安八號防災演習影片，預備搭配新聞報導播放，跑馬燈出現的駭人字句，其實是演習想定的關鍵基礎設施演練情境，包括飛彈攻擊、天災大雨地震襲擊等，並非真有其事，但因內部疏失，沒把系統調回正常狀態。

台北處調查官查明，昨天（19日）當班導播受託剪接好影片並做好字幕，沒交接給今天值班的導播，而後者上班後，也沒依照華視內部流程的SOP重複確認一遍，以致啟用跑馬燈系統時，連結錯誤的字幕路徑，引發一場虛驚，而華視新聞部新任經理尚未到任，可能因此沒有主管提前發現錯誤。

華視這2名導播也在今天下午主動到台北處再度說明原委，承認2人都有疏忽，但絕非有特定目的或受人指使。台北處認為華視新聞跑馬燈等系統使用封閉的內部網路環境，暫無駭客入侵跡象，2名導播的說明也與實際狀況相符，初步研判本次事件為不該發生卻發生的單純失誤，已將2名導播請回，後續若有必要，將報請檢察官指揮偵辦。