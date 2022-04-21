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台中「腳交千金」踩特斯拉椅背！暴走逼司機聞腳掌：香不香

記者鄒鎮宇／綜合報導

台中一名特斯拉多元計程車司機19日載客時，發現後座的女乘客光腳踩在椅背上，開口詢問「妳腳乾淨嗎？」後，瞬間讓女子暴走。該名女子嗆聲家裡開醫院、認識黑白兩道，痛罵司機的提問毀了她的心情，還將腳直接伸到前座，放到司機的臉龐說，「你不是想看，全白的，來來來，香不香？香不香？」

影片顯示，自稱家開醫院的千金女上車後直接將雙腳踩在椅背上。途中司機餘光掃過發現，開口詢問「小姐，那個腳有乾淨嗎？妳腳不能放在地上嗎？」沒想到，車內瞬間安靜4秒，千金女才說「我的腳超乾淨的」、「我人不舒服」，並突然大聲說「你現在是在跟我嗆聲逆啊？」

「我不敢啦！」司機聽到表示，詢問腳是否乾淨，是怕下一位客人會介意，但千金女繼續開嗆，「你這樣也太沒禮貌了吧？對一個女生也太沒禮貌了吧？」讓司機忍不住回，「女生又怎樣？女生就可以踩我車的座墊是不是？車你的是不是？」

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▲▼台中「腳交千金」踩特斯拉椅背！暴走逼司機聞腳掌：香不香。（圖／翻攝Tesla model3 多元計程車）

▲▼特斯拉司機詢問女子「腳乾不乾淨」，兩人瞬間爆發衝突。（圖／翻攝Tesla model3 多元計程車）

▲▼台中「腳交千金」踩特斯拉椅背！暴走逼司機聞腳掌：香不香。（圖／翻攝Tesla model3 多元計程車）

千金女認為，司機詢問腳是否乾淨就是在污辱她，「你問我腳乾不乾淨，我還問你臉乾不乾淨，你的車乾不乾淨咧？」「我跟你講我家開醫院的啦，你不要以為我今天穿這樣子出門，我就不是沒有背景的人」，接著直接從後座將腿往前伸到司機臉上，「你自己看乾不乾淨阿，你現在可以看乾不乾淨阿」、「你不是想看，全白的，現在是你的要求，來來來，香不香？香不香？黑白兩道我都熟，你今天毀掉一個人的情緒，你知道你造了多少的業障嗎？」

司機無奈不想繼續爭吵，直言車上有行車紀錄器，一定會對罵髒話的女子提告，但千金女仍不打算停止，不斷問候司機全身乾不乾淨，「你腳乾淨嗎？你手乾淨嗎？你的龜頭肯定不乾淨」、「你有吸毒嗎？你有嗑藥嗎？不然你怎麼會反應這麼奇怪？」並嗆自己很懂法律，是文組學霸，最後當司機的面打給叫車平台投訴。

▲▼台中「腳交千金」踩特斯拉椅背！暴走逼司機聞腳掌：香不香。（圖／翻攝Tesla model3 多元計程車）

▲▼女子將腳直接伸到司機臉上，問對方「香不香」。（圖／翻攝Tesla model3 多元計程車）

▲▼台中「腳交千金」踩特斯拉椅背！暴走逼司機聞腳掌：香不香。（圖／翻攝Tesla model3 多元計程車）

該段影片透過臉書粉專「Tesla model3 多元計程車」曝光，該粉專表示，同事19日下午5時36分時載到一名女奧客，並透露客人在漢口路三段和華美街二段上車，於國安二路下車，鼓勵該名司機提告，「告死她剛好而已」。

網友看完紛紛留言，「看到那個腳伸出去，真的是令人措手不及啊，哭笑不得欸」、「看起來像見笑轉生氣，那個腳抬上來碰到身體就感覺很差」、「司機大哥也太有耐心」、「拜託告她，超沒水準！還黑白兩道通吃，我來看看哪家醫院有這種親戚」、「這樣搞如果司機是個足底控的話場面應該超精彩的」、「這是什麼色情影片啦」、「我想卡一個後續，希望結局是療癒人心」。

▼網友都認為女子的行為太超過，支持司機提告。（圖／翻攝Tesla model3 多元計程車）

▲▼台中「腳交千金」踩特斯拉椅背！暴走逼司機聞腳掌：香不香。（圖／翻攝Tesla model3 多元計程車）

▲▼台中「腳交千金」踩特斯拉椅背！暴走逼司機聞腳掌：香不香。（圖／翻攝Tesla model3 多元計程車）

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