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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

林為洲週五登記參選竹北市長　黨內民調贏對手3%

▲▼林為洲宣布參選下一任國民黨團總召。（圖／記者楊蕓攝）

▲國民黨立委林為洲。（圖／ETtoday資料照）

記者徐政璿／台北報導

國民黨立委林為洲先前公開表態參選新竹縣竹北市市長，今（18日）上午由助理前往新竹縣黨部領表登記。根據一份流出的國民黨內部民調，已經透露角逐竹北市長的名單中，林為洲獲得高達19.3％的支持度，暫時位居第一，接著由民進黨籍的鄭朝方以16.8％緊追在後。

現年61歲的藍委林為洲出生於新竹竹北，從政以來曾當過新竹縣議員、立委，2018年曾一度要脫黨參選新竹縣長，後宣布退出。

日前林為洲就在臉書透露，國民黨連續兩屆竹北市長選舉都敗給無黨籍的現任市長，「在竹北，國民黨好想贏一次」，並期待藍營除了贏下新竹，也能拿下竹北，縣府與市公所一起合作才能讓建設做得更好。

不過，已是中央層級民代的林為洲，是否「降格」參選縣轄市的市長，引發外界關注。林為洲日前受訪時表示，自己不是第一次降格參選了，過去也曾從立委回去當縣議員，他認為什麼位置都不重要，重要的是在適合的位子做適合的事，且竹北是他的故鄉，如果能在這裡畫下政治生涯的句點那也不錯。

林為洲表示，他的參選能讓竹北能見度大大提高，也能讓大家更關注到竹北的建設，對竹北的未來發展都很有幫助；有人解讀林為洲此舉是在為之後大新竹市長鋪路，他則說是想太多了，「謝謝大家幫我安排好5年後要做什麼」。

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