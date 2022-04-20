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台大性平會候選人政見曝光！「制裁台女、草皮性行為專區」網傻眼

▲▼台大椰林大道與總圖。（圖／記者許敏溶攝）

▲台灣大學的性別平等委員會學生委員候選名單引起網友討論。（圖／記者許敏溶攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

台大性平會學生代表候選名單近日曝光，有網友發現其中多名候選人的政見提及「一拳一個自助餐」、「制裁台女、終結噁男」及「設立合法性行為區」等，讓許多網友看完傻眼，直呼「我大台大現在居然如此先進，這裡有正常人嗎？」

據悉，台大選舉公報近日更新，有網友在公開的Google雲端檔案中發現，「性別平等委員會學生委員」10名候選名單中，有多名學生的政見獨特。如一名電機工程學系的林姓男同學提及「設立合法性行為區（總圖前廣場、總圖後草皮）」；一名社會系的吳姓男同學提及「一拳一個自助餐，制裁台女、終結噁男」；一名材料科學與工程學系的吉姓男同學表示，「在這個男性權利被打壓的年代理，必須有人為了男性的權利挺身而出。捨我其誰？」等。

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▲▼台大性平會候選人政見曝光！「制裁台女、草皮性行為專區」讓網傻眼。（圖／翻攝Google雲端）

▲▼台大性平會候選人政見。（圖／翻攝Google雲端）

▲▼台大性平會候選人政見曝光！「制裁台女、草皮性行為專區」讓網傻眼。（圖／翻攝Google雲端）

10名候選人的政見被網友瘋狂轉發，紛紛留言說「好扯！真的太扯？！」、「原本想酸一下，看到是台大就算了」、「應該讓這些人親自感受一下社會現實的鐵拳，台大生程度如此，實在可悲」、「剛看過那幾個的政見了，突然慶幸孩子前年沒考上台大原來是一種福報啊」、「反串要註明」、「這幾年網路上的性別風氣越來越可怕⋯好難過」。

也有人說，「只要是談平權和男權的就是仇女仔，死人邏輯」、「希望一拳一個自助餐是每個人的權利」、「他不只扁女的也制裁男的，挺合理啊」、「4個都想投 好糾結」、「不懂欸，為何反女權叫做反串，難道不能認真支持自己提出的政策嗎」、「什麼是台女和噁男？誠心發問」、「支持他，他兩邊都有顧到，感謝幫他打知名度」。

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